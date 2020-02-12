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    Шоу-биз

    Принц Уильям решил удивить Кейт Миддлтон в День влюбленных

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    <p>14 февраля, многие пары разных стран будут отмечать День святого Валентина</p> <div></div> - Принц Уильям решил удивить Кейт Миддлтон в День влюбленных

    14 февраля, многие пары разных стран будут отмечать День святого Валентина

    Королевская семья собирается ярко провести День влюбленных

    38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям, следуя этикету, редко проявляют чувства на публике. Однако романтика и им близка. По словам королевского эксперта Кэти Николл, герцог готовит для свой жены нечто особенное ко Дню влюбленных. Обычно Уильям балует Кейт романтичными ужинами в их любимом итальянском ресторане в Лондоне. Но им сложно остаться незамеченными на публике, и есть риск, что вечер для двоих может сорваться. Николл заверила, что на этот раз супруги откажутся от выхода в свет в пользу уютного вечера дома.

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    Принц Уильям решил удивить Кейт Миддлтон в День влюбленных
    Принц Уильям решил удивить Кейт Миддлтон в День влюбленных
    Принц Уильям решил удивить Кейт Миддлтон в День влюбленных
    Принц Уильям решил удивить Кейт Миддлтон в День влюбленных
    Принц Уильям решил удивить Кейт Миддлтон в День влюбленных
    Принц Уильям решил удивить Кейт Миддлтон в День влюбленных
    Принц Уильям решил удивить Кейт Миддлтон в День влюбленных
    Принц Уильям решил удивить Кейт Миддлтон в День влюбленных
    Принц Уильям решил удивить Кейт Миддлтон в День влюбленных
    Принц Уильям решил удивить Кейт Миддлтон в День влюбленных
    Принц Уильям решил удивить Кейт Миддлтон в День влюбленных
    Принц Уильям решил удивить Кейт Миддлтон в День влюбленных
    Принц Уильям решил удивить Кейт Миддлтон в День влюбленных
    Принц Уильям решил удивить Кейт Миддлтон в День влюбленных
    Принц Уильям решил удивить Кейт Миддлтон в День влюбленных
    Принц Уильям решил удивить Кейт Миддлтон в День влюбленных
    Принц Уильям решил удивить Кейт Миддлтон в День влюбленных

     «Уильям очень милый, он романтик в глубине души. Я уверена, что это будет открытка и подарок, который отразит его заботу и любовь к Кейт и удивит ее. Он сделает все, чтобы в этот день она почувствовала себя особенной. Вероятнее всего, они устроят тихий домашний ужин», - поделилась Кэти c изданием OK!.

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    знаменитости Кейт Миддлтон Принц Уильям семья
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