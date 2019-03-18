Кейт Миддлтон и принц Уильям выпили по бокалу ирландского пива с подданными



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон Legion Media

37-летняя Кейт Миддлтон и ее 36-летний супруг принц Уильям в рамках празднования Дня святого Патрика встретились с ирландскими солдатами

В неформальной обстановке монаршие особы позволили себе расслабиться.

Кейт и Уильяму предложили выпить по стаканчику темного пива Guinness, и те с радостью согласились. В прошлом году герцогиня была беременна принцем Луи, поэтому пила лишь минеральную воду, но на этот раз она не могла отказать. Принцу вручили традиционный высокий стакан, а вот его супруга предпочла бокал по меньше.

Судя по фото, представители королевской семьи отлично провели время. Они смеялись и вели увлеченные беседы с гвардейцами. Уверены, что принц Уильям продемонстрировал свое знаменитое чувство юмора.

Перед тем как чествовать военнослужащих, герцог и герцогиня Кембреджские побывали на ежегодном параде Ирландской гвардии. Для мероприятия Кейт выбрала образ в главном цвете праздника, надев темно-изумрудное пальто и шляпку в тон.

Ранее королевская чета приезжала с официальным визитом в Северную Ирландию. Там они посетили один из местных пабов, а Кейт до краев наполнила высокий стакан пенным пивом.

Джерело: graziamagazine.ru