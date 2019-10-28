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    Жизнь

    Кейт Миддлтон и принц Уильям заключили тайный брачный контракт на Сейшелах

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    <p>Кейт Миддлтон и принц Уильям</p> <p>instagram.com/kensingtonroyal/</p> - Кейт Миддлтон и принц Уильям заключили тайный брачный контракт на Сейшелах

    Кейт Миддлтон и принц Уильям

    instagram.com/kensingtonroyal/

    Уильям свое обещание жениться сдержал, хотя Кейт и понадобилось ждать свадьбы еще несколько лет - венчание состоялось 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве

    До того, как Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились, в 2007 году между влюбленными произошла небольшая размолвка и пара на некоторое время рассталась.

    Впрочем, внук королевы быстро сообразил, какое сокровище может навсегда потерять, поэтому предпринял все необходимые меры, чтобы помириться с Кэтрин и увез ее в романтическое путешествие на Сейшелы – тайно.

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    Кейт Миддлтон и принц Уильям заключили тайный брачный контракт на Сейшелах
    Кейт Миддлтон и принц Уильям заключили тайный брачный контракт на Сейшелах
    Кейт Миддлтон и принц Уильям заключили тайный брачный контракт на Сейшелах
    Кейт Миддлтон и принц Уильям заключили тайный брачный контракт на Сейшелах
    Кейт Миддлтон и принц Уильям заключили тайный брачный контракт на Сейшелах
    Кейт Миддлтон и принц Уильям заключили тайный брачный контракт на Сейшелах
    Кейт Миддлтон и принц Уильям заключили тайный брачный контракт на Сейшелах
    Кейт Миддлтон и принц Уильям заключили тайный брачный контракт на Сейшелах
    Кейт Миддлтон и принц Уильям заключили тайный брачный контракт на Сейшелах
    Кейт Миддлтон и принц Уильям заключили тайный брачный контракт на Сейшелах
    Кейт Миддлтон и принц Уильям заключили тайный брачный контракт на Сейшелах
    Кейт Миддлтон и принц Уильям заключили тайный брачный контракт на Сейшелах
    Кейт Миддлтон и принц Уильям заключили тайный брачный контракт на Сейшелах
    Кейт Миддлтон и принц Уильям заключили тайный брачный контракт на Сейшелах
    instagram.com/kensingtonroyal/

     «Там, на райском острове Уильям пообещал Кейт, что собирается быть с ней всегда. Впервые в жизни они серьезно обсуждали вопросы семейной жизни и там, с видом на океан под звездным небом заключили брачный контракт», - пишет Кэти Николь в книге «Кейт: Будущая королева».

    Уильям свое обещание жениться сдержал, хотя Кейт и понадобилось ждать свадьбы еще несколько лет — венчание состоялось 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве, напоминает Express.

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям
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