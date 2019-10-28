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    Шоу-биз

    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу

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    Кейт Миддлтон и принц Гарри - Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Кейт Миддлтон и принц Гарри

    Курьезный инцидент произошел в 2011 году во время Знаменного марша

    Принц Гарри до женитьбы на Меган Маркл часто появлялся в компании принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В 2011 году во время Знаменного марша, вся королевская семья собралась на балконе Букингемского дворца.

    Кейт наклонилась, чтобы поболтать с юными королевскими особами, когда Гарри возьми, да ущипни герцогиню Кембриджскую за «пятую точку».

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    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу

    Кейт была явно изумлена, но тем не менее попыталась сохранить невозмутимый вид, однако ей это не удалось – она расхохоталась, а принц захихикал, потом густо покраснел и закрыл лицо руками. К всеобщему хохоту присоединились и остальные.

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