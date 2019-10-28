Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу



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Кейт Миддлтон и принц Гарри

Курьезный инцидент произошел в 2011 году во время Знаменного марша

Принц Гарри до женитьбы на Меган Маркл часто появлялся в компании принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В 2011 году во время Знаменного марша, вся королевская семья собралась на балконе Букингемского дворца.

Кейт наклонилась, чтобы поболтать с юными королевскими особами, когда Гарри возьми, да ущипни герцогиню Кембриджскую за «пятую точку».

Кейт была явно изумлена, но тем не менее попыталась сохранить невозмутимый вид, однако ей это не удалось – она расхохоталась, а принц захихикал, потом густо покраснел и закрыл лицо руками. К всеобщему хохоту присоединились и остальные.