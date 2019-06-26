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    Жизнь

    Кейт Миддлтон и принца Уильяма признали самыми влиятельными людьми

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    Кейт Миддлтон и принц Уильям - Кейт Миддлтон и принца Уильяма признали самыми влиятельными людьми
    Кейт Миддлтон и принц Уильям

    Британский журнал Tatler опубликовал ежегодный рейтинг

    Герцоги Кембриджские стали единственными представителями монаршей семьи, которые попали в рейтинг самых влиятельных британцев планеты

    Британский журнал Tatler опубликовал ежегодный рейтинг Social Power Index-2019, в который вошли самые влиятельные люди королевства. В список попали актеры, бизнесмены, дети селебрити и представители монаршей семьи. На первой строчке разместились Кейт Миддлтон и принц Уильям — их признали «социально могущественными» личностями.

    Второе место редакторы отдали актеру Идрису Эльбе и его супруге Сабрине. Тройку лидеров замкнул финансист Джозеф Гетти и его жена Сабина.

    Четвертое место досталось семилетней дочери Виктории и Дэвиду Бекхэм Харпер. Авторы рейтинга отметили, что девочка живет в самолетах между Лос-Анджелесом, Лондоном и Котсуолдсом, а свой шестой день рождения она отмечала в Букингемском дворце. На пятом месте разместились актеры Хон Уилл и Лорали Астор.

    Герцоги Сассекские в этот рейтинг не попали. Ранее Меган Маркл была признана самой влиятельной женщиной Британии по версии Vogue и удостоена престижной номинации на World Fashion Award в категории «Модная икона»

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