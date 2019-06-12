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    Жизнь

    Кейт Миддлтон не смогла заплести дочери косички

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    Кейт Миддлтон не смогла заплести дочери косички

    37-летняя Кейт Миддлтон вместе с супругом посетила графство Камбрия

     Во время визита Кейт Миддлтон призналась, что у нее возникли проблемы с прической для дочери.

    Герцоги Кембриджские посетили традиционную овечью ферму, где пообщались с местными жителями. Среди них был маленькая девочка с косичками, которая держала в руках цветы для Кэтрин. Супруга принца Уильяма обратилась с малышке, отметив, что у нее красивая прическа и рассказала, что у нее не получилось сделать такие же косы своей дочери Шарлотте.

    «Мне нравятся твои косички! Я пыталась заплести волосы Шарлотты этим утром, но ничего не вышло», — призналась она с улыбкой.

    Для визита в графство Кейт Миддлтон выбрала практичный, но при этом стильный образ. Герцогиня редко появляется на публике в джинсах, поэтому этот look привлек особое внимание.

    Ранее принц Уильям жаловался, что и ему не удается справиться с волосами дочери. Многодетный отец признался, что учился делать прическу дочери по обучающим роликам на YouTube.

    Недавно все семейство Кембриджских в полном составе появилось на параде в честь дня рождения королевы. Для годовалого принца Луи был первый официальным выход в свет.

    Джерело: graziamagazine.ru

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