Дженнифер Лопес отдохнула с детьми возле бассейна



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43-летний бейсболист и спортивный комментатор Алекс Родригес опубликовал семейный кадр

На нем позировала его будущая супруга Дженнифер Лопес с сыном Максимилианом. Джей Ло загорала у бассейна в белом купальнике и с собранными в пучок волосами. На ее коленях лежал дремлющий мальчик.

«Как же я скучаю по этим двум», — рассказал Родригес в своем Instagram, который сейчас находится в отъезде.

Поклонники пары не скупились на комплименты: «Дженнифер такая свежая и красивая», «Так любо вас», «Вы просто замечательные», «Самая красивая пара», «Тебе очень повезло с Дженнифер».

Недавно в Сети появился ролик, как молодой бейсболист (Алексу тогда было 23 года), рассказал в интервью спортивному телеканалу MLB Network, что мечтает сводить Дженнифер Лопес на свидание.

Родригес и Лопес начали роман два года назад, но были знакомы значительно дольше. Этой зимой молодой человек сделал возлюбленной предложение на берегу океана. Впрочем, влюбленные не спешат c организацией свадьбы — они хотят, чтобы она прошла идеально.

Джерело: graziamagazine.ru