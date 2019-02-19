Алкоголь и развлечения: папарацци застукали дочь Барака и Мишель Обамы на отдыхе в Майами



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Малия Обама Legion Media

Старшая дочь бывшего президента Америки весело проводит время в свободное от учебы в Гарварде время

На каникулы Малия Обама - старшая дочь 44-го президента США Барака Обамы и первой леди Мишель - отправилась в Майами.

Вместе с подругами они забронировали номер в одном из самых дорогих отелей города, цены за ночь в котором стартуют от 1000 долларов. По данным зарубежных СМИ, этот же отель очень популярен у семейства Кардашьян и Бритни Спирс.

Папарацци сразу рассекретили местоположение дочери бывшего президента и всячески нарушали ее уединение. Фотографам удалось сделать кадры, на которых 20-летняя Малия запечатлена с бутылкой розе.

Можно было бы подумать, что девушка нарушает законы Штатов, в которых совершеннолетие начинается в 21 год. Но во Флориде все, кто младше 21 года, не могут покупать алкоголь и распивать его в общественных местах. Пляж отеля - частная территория, и на ней все гости старше 18 лет могут чувствовать себя в этом плане свободно.

Джерело: Hello!