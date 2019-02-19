Дженнифер Лопес в кроп-топе и обтягивающих лосинах прогулялась по магазинам



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Дженнифер Лопес с сыном Максом Legion-Media

Воскресный день 49-летняя знаменитость провела в Майами. Вместе с детьми и сестрой она отправилась по магазинам

Для семейного выходного певица выбрала спортивный образ, который подчеркнул ее фигуру. Дженнифер надела серые легинсы и кроп-топ. Лопес предпочла белоснежные слипоны, которые украшали крупные стразы. Звезда собрала волосы в пучок, надела солнечные очки с разноцветными стеклами и серьги-кольца. Джей Ло взяла сумку Hermes Birkin.

Вместе с Дженнифер на шопинг отправился ее сын. 10-летний Макс поехал с самой с конкретной целью — певица купила ему новый iPhone.

Компанию им составила сестра Дженнифер. Они сделали покупке в Victoria's Secret, зашли в огромный магазин сладостей и прошлись по некоторым детским отделам.

У актрисы и певицы двое детей. Двойняшек Эмми и Макса она родила в 2008 году от Марка Энтони, за которым тогда была замужем. Они прожили в браке семь лет. В качестве причины расставания экс-супруги указали множественные разногласия.