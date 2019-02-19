Служебный роман: Кайя Гербер встречается с манекенщиком Веллингтоном Грантом



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Кайя Гербер Grazia

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17-летнюю Кайю Гербер нередко замечают на прогулках с симпатичными молодыми людьми, и ничего удивительного в этом, конечно же, нет.

Но вчерашний выход модели не смог остаться без внимания папарацци и СМИ: Кайя шла по центральным улицам Нью-Йорка под ручку с 17-летним манекенщиком Веллингтоном Грантом.





Кайя Гербер и Веллингтон Грант

Молодые знаменитости не выпускали рук друг друга, мило обнимались у кафе, о чем-то увлеченно беседовали - все это сподвигло прессу тут же записать Веллингтона в бойфренда Кайи. Ранее, 14 февраля, пара была также замечена на выходе из отеля Mercer.

Если про успехи Кайи в модельном бизнесе всем известно, то Веллингтон, хотя тоже занимает не последнее место в рядах востребованных молодых манекенщиков, пока такую широкую популярность, как его подруга, не приобрел. Только в этом месяце он принял участие в показах Tom Ford, John Elliott, Coach 1941, Michael Kors и Boss, а также он представлял новинки коллекций Maison Margiela, Paul Smith, Officine Generale и Wooyoungmi в январе.

Джерело: Hello!