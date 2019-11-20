Кейт Миддлтон показала редкие фото королевы и ее мужа в честь годовщины свадьбы



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Сегодня 93-летняя Елизавета II и 98-летний принц Филипп отмечают годовщину свадьбы

С важной датой их поздравили Кейт Миддлтон и принц Уильям

Елизавета вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена 20 ноября 1947 года. Об исторической семейной дате вспомнила Кейт Миддлтон. На странице герцогов Кембриджских опубликовали несколько снимков венценосной пары. На одном из них Елизавета II и принц Филипп были запечатлены молодыми в самом начале семейного пути. Они смотрели друг другу в глаза и улыбались.

На другом фото супруги позировали уже в почтенном возрасте, прожив вместе большую часть жизни. При этом в этот момент они также были запечатлены с улыбками на лицах. «Поздравляем Ее Величество Королеву и Его Королевское Высочество герцога Эдинбургского с 72-й годовщиной свадьбы», — обратились герцоги Кембриджские к монархине и ее супругу.

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