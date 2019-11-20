  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Кейт Миддлтон показала редкие фото королевы и ее мужа в честь годовщины свадьбы

    • Розсилка
    Сегодня 93-летняя Елизавета II и 98-летний принц Филипп отмечают годовщину свадьбы - Кейт Миддлтон показала редкие фото королевы и ее мужа в честь годовщины свадьбы
    Сегодня 93-летняя Елизавета II и 98-летний принц Филипп отмечают годовщину свадьбы

    С важной датой их поздравили Кейт Миддлтон и принц Уильям

    Елизавета вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена 20 ноября 1947 года. Об исторической семейной дате вспомнила Кейт Миддлтон. На странице герцогов Кембриджских опубликовали несколько снимков венценосной пары. На одном из них Елизавета II и принц Филипп были запечатлены молодыми в самом начале семейного пути. Они смотрели друг другу в глаза и улыбались.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Кейт Миддлтон показала редкие фото королевы и ее мужа в честь годовщины свадьбы
    Кейт Миддлтон показала редкие фото королевы и ее мужа в честь годовщины свадьбы
    Кейт Миддлтон показала редкие фото королевы и ее мужа в честь годовщины свадьбы

    На другом фото супруги позировали уже в почтенном возрасте, прожив вместе большую часть жизни. При этом в этот момент они также были запечатлены с улыбками на лицах. «Поздравляем Ее Величество Королеву и Его Королевское Высочество герцога Эдинбургского с 72-й годовщиной свадьбы», — обратились герцоги Кембриджские к монархине и ее супругу.

     Читайте также: Ким Кардашьян удивила поклонников сексуальной стойкой на голове в одном белье

     

    Кейт Миддлтон Принц Уильям
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ