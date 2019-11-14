  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Чарльз отмечает свое 71-летие: как семья поздравляла принца

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Чарльз отмечает свое 71-летие: как семья поздравляла принца

    4 ноября британский принц Чарльз отмечает свое 71-летие

    Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали у себя в Instagram в честь дня рождения Чарльза фотографию, на которой изображены сам именинник, а также Гарри со своим сыном Арчи на руках. 

    Это фото, сделанное судя по всему на крестинах мальчика, ранее никогда еще не публиковалось. 

    Оно подписано: «Счастливого дня рождения Его Королевскому Высочеству принц Уэлькому — сэру, папе и дедушке!».

    Старший сын Чарльза принц Уильям со своей женой Кейт Миддлтон также поздравил отца. Супруги Кембриджи опубликовали три фото — Уильяма, Гарри и Чарльза, Уильяма и Чарльза вдвоем, а также Чарльза и Кейт с младшим сыном Луи, который держит деда за руки.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Чарльз отмечает свое 71-летие: как семья поздравляла принца
    Чарльз отмечает свое 71-летие: как семья поздравляла принца
    Чарльз отмечает свое 71-летие: как семья поздравляла принца

    А сама королева Елизавета поздравила старшего сына снимком, на котором он совсем малыш. Его держит отец — принц Филипп. А мать стоит рядом.

    Королева Єлизавета II фотография Кейт Миддлтон Принц Уильям Принц Гарри семья Принц Чарльз
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ