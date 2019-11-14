Чарльз отмечает свое 71-летие: как семья поздравляла принца

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4 ноября британский принц Чарльз отмечает свое 71-летие

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали у себя в Instagram в честь дня рождения Чарльза фотографию, на которой изображены сам именинник, а также Гарри со своим сыном Арчи на руках.

Это фото, сделанное судя по всему на крестинах мальчика, ранее никогда еще не публиковалось.

Оно подписано: «Счастливого дня рождения Его Королевскому Высочеству принц Уэлькому — сэру, папе и дедушке!».

Старший сын Чарльза принц Уильям со своей женой Кейт Миддлтон также поздравил отца. Супруги Кембриджи опубликовали три фото — Уильяма, Гарри и Чарльза, Уильяма и Чарльза вдвоем, а также Чарльза и Кейт с младшим сыном Луи, который держит деда за руки.

А сама королева Елизавета поздравила старшего сына снимком, на котором он совсем малыш. Его держит отец — принц Филипп. А мать стоит рядом.