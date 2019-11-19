Куда смотрит принц Уильям: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с обнаженной спиной



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кейт Миддлтон вышла в свет в новом платье от любимого дизайнера

Британская королевская семья неизменно присутствует на мероприятии фонда, который опекает Елизавета II

37-летние герцогиня и герцог Кембриджские посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance в лондонском театре Палладиум. Герцогиня Кембриджская выбрала вечернее платье в пол от Alexander McQueen. Наряд состоял из телесного низа и верха из красивого черного кружева. В области декольте имелся сердцеобразный вырез.

Часть спины оказалась оголенной, это вызвало удивление у поклонников пары. Кейт редко позволяет себе наряды с такими откровениями.

Читайте также: Ким Кардашьян удивила поклонников сексуальной стойкой на голове в одном белье