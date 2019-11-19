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    Жизнь

    Куда смотрит принц Уильям: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с обнаженной спиной

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    <p>Кейт Миддлтон вышла в свет в новом платье от любимого дизайнера</p> - Куда смотрит принц Уильям: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с обнаженной спиной

    Кейт Миддлтон вышла в свет в новом платье от любимого дизайнера

    Британская королевская семья неизменно присутствует на мероприятии фонда, который опекает Елизавета II

    37-летние герцогиня и герцог Кембриджские посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance в лондонском театре Палладиум.  Герцогиня Кембриджская выбрала вечернее платье в пол от Alexander McQueen. Наряд состоял из телесного низа и верха из красивого черного кружева. В области декольте имелся сердцеобразный вырез.

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    Куда смотрит принц Уильям: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с обнаженной спиной
    Куда смотрит принц Уильям: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с обнаженной спиной
    Куда смотрит принц Уильям: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с обнаженной спиной
    Куда смотрит принц Уильям: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с обнаженной спиной
    Куда смотрит принц Уильям: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с обнаженной спиной
    Куда смотрит принц Уильям: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с обнаженной спиной
    Куда смотрит принц Уильям: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с обнаженной спиной
    Куда смотрит принц Уильям: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с обнаженной спиной
    Куда смотрит принц Уильям: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с обнаженной спиной
    Куда смотрит принц Уильям: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с обнаженной спиной
    Куда смотрит принц Уильям: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с обнаженной спиной
    Куда смотрит принц Уильям: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с обнаженной спиной
    Куда смотрит принц Уильям: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с обнаженной спиной
    Куда смотрит принц Уильям: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с обнаженной спиной
    Куда смотрит принц Уильям: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с обнаженной спиной
    Куда смотрит принц Уильям: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с обнаженной спиной
    Куда смотрит принц Уильям: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с обнаженной спиной

    Часть спины оказалась оголенной, это вызвало удивление у поклонников пары. Кейт редко позволяет себе наряды с такими откровениями.

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям
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