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    Шоу-биз

    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору

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    <p>Принц Уильяма был очень рад увидеть 28-летнюю британскую поп-певицу Риту Ору</p> <div></div> - Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору

    Принц Уильяма был очень рад увидеть 28-летнюю британскую поп-певицу Риту Ору

    Герцог Кембриджский пришел на мероприятие бес супруги

    Вчера, 13 ноября, 37-летний принц Уильям прибыл на торжественное празднование 50-летия благотворительной организации Centrepoint в Лондоне. Для светского выхода Уильям оделся особенно элегантно и ярко: бархатистый пиджак изумрудного оттенка, черные брюки, белоснежная рубашка и галстук-бабочка.

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    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору
    Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору

    Принц был очень рад увидеть 28-летнюю Риту Ору, которая выступала на мероприятии. Обычными жестами не обошлось – Уильям широко улыбался популярной британской певице, после чего поцеловал ее в щеку. Интересно, было бы приветствие герцога Кембриджского таким же теплым, если бы его жена Кейт Миддлтон также присутствовала на мероприятии?

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    знаменитости Кейт Миддлтон Принц Уильям шоу-бизнес
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