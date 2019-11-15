Куда смотрит герцогиня? Принц Уильям публично поцеловал Риту Ору



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Принц Уильяма был очень рад увидеть 28-летнюю британскую поп-певицу Риту Ору

Герцог Кембриджский пришел на мероприятие бес супруги

Вчера, 13 ноября, 37-летний принц Уильям прибыл на торжественное празднование 50-летия благотворительной организации Centrepoint в Лондоне. Для светского выхода Уильям оделся особенно элегантно и ярко: бархатистый пиджак изумрудного оттенка, черные брюки, белоснежная рубашка и галстук-бабочка.

Принц был очень рад увидеть 28-летнюю Риту Ору, которая выступала на мероприятии. Обычными жестами не обошлось – Уильям широко улыбался популярной британской певице, после чего поцеловал ее в щеку. Интересно, было бы приветствие герцога Кембриджского таким же теплым, если бы его жена Кейт Миддлтон также присутствовала на мероприятии?