Кейт Миддлтон получила неограниченный доступ к ювелирной коллекции Елизаветы II



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Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон часто блистает на приемах и других официальных мероприятиях в бесценных украшениях, принадлежащих британской королевской семье. Она удачно совмещает роскошные наряды со сверкающими диадемами, ожерельями, брошами и серьгами. Как выяснилось, все это великолепие Миддлтон заимствует у Ее Величества.

У 93-летней Елизаветы II есть внушительная коллекция драгоценностей. Она передается из поколения в поколение. Только венценосная бабушка принца Уильяма может дать разрешение на ношение этих украшений членам семьи.

По традиции, королевские невесты получают возможность выбрать диадему для своего свадебного дня. Кейт Миддлтон блистала в тиаре Cartier Halo. Меган Маркл носила тиару 1932 года Queen Mary Diamond Bandeau. Принцесса Евгения выбрала изумрудный кокошник Greville.

«Букингемский дворец решил, что не все предметы из коллекции королевы будут открыты для Меган. Ее Величество пообещала принцу Уильяму, что украшения, которые носила принцесса Диана, не будут немедленно предоставлены Меган. Лично Меган нравится королеве, но речь идет об иерархии. Она показывает, что поддержание правильного порядка и приоритета в семье имеет важное значение. Даже если Меган — самая популярная женщина в мире, она занимает более низкое положение, чем Кейт», — резюмировал источник.

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