Кейт Миддлтон пришлось экстренно отменить важный официальный визит из-за детей



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37-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям должны были награждать победителей премии Tusk Conservation Awards, которая состоялась минувшим вечером в Лондоне instagram.com/kensingtonroyal/

На церемонии герцог Кембриджский появился без супруги

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отменила свой визит за несколько часов до его начала. Никаких подробностей представители королевской семьи не сообщили, лишь уточнили, что Кейт не смогла присутствовать на мероприятии из-за детей. При этом в прессе отметили, что это никак не связано со здоровьем наследников престола.

Тем не менее, Кейт удалось встретиться с номинантами премии. За несколько часов до церемонии герцоги Кембриджские устроили прием в Кенсингтонском дворце, на котором герцогиня появилась в зеленом платье Beulah London и классических лодочках оливкового цвета.

Источники канадского издания ET утверждают, что герцогине не с кем было оставить малышей. Не известно, почему ей не помогла их постоянная няня Мария Боралло. В Сети предположили, что заболела именно она.