Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Несмотря на болезненный опыт, супермодели удалось стать более позитивной

Популярная и высокооплачиваемая модель и актриса долгое время не считала себя личностью и буквально зависела от работы

Британская знаменитость приняла участие в телешоу Беара Гриллса Running Wild. Во время преодоления препятствий в лесу Кара Делевинь откровенно рассказала о своей борьбе с психическими проблемами.

«Я не имела никакого представления о том, кто я такая. Когда я росла, у меня не было никакой идентичности. Душевная болезнь — это все, чем я была», – призналась Кара.

Когда Делевинь начала активно работать, у нее появилась надежда - люди, нанимающие ее, давали Каре ощущение того, кто она есть. Но когда звезда подиумов получала отказ в работе, все ее негативные мысли возвращались.

«Всю свою жизнь я чувствовала себя отверженной только потому, что никогда не была отличницей в школе. А я хотела быть умной и хотела быть лучше, чем есть». Моя голова была моим злейшим врагом, каждая мысль была о том, что нужно просто убить себя, убежать, оцепенеть. Это было ужасно», - рассказала Делевинь

Несмотря на болезненный опыт, супермодели удалось стать более позитивной. А на вопрос, какой совет она дала бы юной себе, Кара ответила: «Я бы сказала, что нужно больше общаться и не бояться рассказывать о том, что ты переживаешь, что тебя беспокоит».