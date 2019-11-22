  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой

    • Розсилка
    Несмотря на болезненный опыт, супермодели удалось стать более позитивной - Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Несмотря на болезненный опыт, супермодели удалось стать более позитивной

    Популярная и высокооплачиваемая модель и актриса долгое время не считала себя личностью и буквально зависела от работы

    Британская знаменитость приняла участие в телешоу Беара Гриллса Running Wild. Во время преодоления препятствий в лесу Кара Делевинь откровенно рассказала о своей борьбе с психическими проблемами.

    «Я не имела никакого представления о том, кто я такая. Когда я росла, у меня не было никакой идентичности. Душевная болезнь — это все, чем я была», – призналась Кара.

    1 з 24
    на весь екран згорнути
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь откровенно рассказала о проблемах с психикой

     Когда Делевинь начала активно работать, у нее появилась надежда - люди, нанимающие ее, давали Каре ощущение того, кто она есть. Но когда звезда подиумов получала отказ в работе, все ее негативные мысли возвращались.

    «Всю свою жизнь я чувствовала себя отверженной только потому, что никогда не была отличницей в школе. А я хотела быть умной и хотела быть лучше, чем есть». Моя голова была моим злейшим врагом, каждая мысль была о том, что нужно просто убить себя, убежать, оцепенеть. Это было ужасно», - рассказала Делевинь

    Несмотря на болезненный опыт, супермодели удалось стать более позитивной. А на вопрос, какой совет она дала бы юной себе, Кара ответила: «Я бы сказала, что нужно больше общаться и не бояться рассказывать о том, что ты переживаешь, что тебя беспокоит».

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес болезнь время
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ