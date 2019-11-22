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    Шоу-биз

    Селена Гомес заинтриговала поклонников архивными снимками

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    &laquo;Вас ждет кое-что захватывающее&raquo;, - пообещала поп-звезда - Селена Гомес заинтриговала поклонников архивными снимками
    «Вас ждет кое-что захватывающее», - пообещала поп-звезда

    Поклонники певицы предположили, что сегодня звезда представит новый сингл со своего предстоящего альбома

    27-летняя Селена Гомес готовит для своих поклонников сюрприз. Во всяком случае, это она пообещала в своем Instagram. Певица опубликовала ролик, в который вошли ее черно-белые архивные снимки — начиная с ее детства и заканчивая нашими днями.

    «Кое-что захватывающее будет завтра», – оставила она интригующую подпись под постом.

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    Селена Гомес заинтриговала поклонников архивными снимками
    Селена Гомес заинтриговала поклонников архивными снимками
    Селена Гомес заинтриговала поклонников архивными снимками
    Селена Гомес заинтриговала поклонников архивными снимками
    Селена Гомес заинтриговала поклонников архивными снимками
    Селена Гомес заинтриговала поклонников архивными снимками
    Селена Гомес заинтриговала поклонников архивными снимками

    Сопровождается этот ролик ее песней Look At Her Now, которую она посвятила, вероятнее всего, своим отношениям с Джастином Бибером.

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    Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

    Как предположили поклонники певицы, скорее всего, сегодня она представит очередной сингл со своего предстоящего альбома или даже новый видеоклип. Во вторник она делилась видео из студии звукозаписи, где работала над новым хитом. А недавно она призналась, что у нее есть несколько новых песен, и они будут отличаться от двух ее других треков, которые она посвятила токсичным отношениям.

     

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