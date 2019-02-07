Cын Наоми Уоттс вышел на прогулку в платье



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Наоми Уоттс

Папарацци фотографируют Сэмюэля на прогулках с мамой чаще, чем с папой

50-летняя Наоми Уоттс редко попадает в объектив папарацци с детьми, 11-летним Александром и десятилетним Сэмюэлем, которых родила от актера и режиссера Лива Шрайбера. Но на этой неделе фотографам повезло: в Нью-Йорке им удалось подловить актрису на улице во время прогулки с младшим ребенком.

Погода в городе стояла плюсовая, поэтому Наоми надела джинсы в сочетании с джемпером, на котором была вышита надпись Peace and love, кеды и кашемировое пальто. Сэмюэль шел рядом с ней в одежде, по которой с первого взгляда трудно было понять, что это он. Мальчик надел платье в розовых тонах поверх рубашки той же цветовой гаммы и розовые кроссовки. Сэмми и раньше выбирал одежду розового цвета, а на Comic Con однажды пришел в костюме Харли Квинн.

Что думает о выборе сына Лив Шрайбер не известно. Папарацци фотографируют Сэмюэля на прогулках с мамой чаще, чем с папой. Родители Сэмми объявили о расставания осенью 2016 года после 11 лет отношений.