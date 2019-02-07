  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Cын Наоми Уоттс вышел на прогулку в платье

    • Розсилка
    Наоми Уоттс - Cын Наоми Уоттс вышел на прогулку в платье
    Наоми Уоттс

    Папарацци фотографируют Сэмюэля на прогулках с мамой чаще, чем с папой

    50-летняя Наоми Уоттс редко попадает в объектив папарацци с детьми, 11-летним Александром и десятилетним Сэмюэлем, которых родила от актера и режиссера Лива Шрайбера. Но на этой неделе фотографам повезло: в Нью-Йорке им удалось подловить актрису на улице во время прогулки с младшим ребенком.

    20190602-watts-1_01

    Погода в городе стояла плюсовая, поэтому Наоми надела джинсы в сочетании с джемпером, на котором была вышита надпись Peace and love, кеды и кашемировое пальто. Сэмюэль шел рядом с ней в одежде, по которой с первого взгляда трудно было понять, что это он. Мальчик надел платье в розовых тонах поверх рубашки той же цветовой гаммы и розовые кроссовки. Сэмми и раньше выбирал одежду розового цвета, а на Comic Con однажды пришел в костюме Харли Квинн.

    Что думает о выборе сына Лив Шрайбер не известно. Папарацци фотографируют Сэмюэля на прогулках с мамой чаще, чем с папой. Родители Сэмми объявили о расставания осенью 2016 года после 11 лет отношений.

    знаменитости дети звезд родители
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ