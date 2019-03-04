Кейт Миддлтон призналась, как ласково называет дочь



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Кейт Миддлтон с детьми и мужем

37-летняя Кейт Миддлтон раскрыла трогательное семейное прозвище дочери

В кругу семьи родные называют принцессу Шарлотту просто Лотти.

Герцогиня Кэтрин познакомилась с блогером Лорой-Энн на стадионе в Виндзорском парке. Кейт обратилась к маленькому сыну девушки. Он рассказал, что его зовут Джордж и что ему четыре года. Малыш оказался тезкой старшего сына герцогини Кембриджской.

Лора-Энн сказала Кейт, что предпочитает называть сына Берти, в ответ на что герцогиня заметила, что она ласково обращается к дочери Лотти, а не Шарлотта. О встрече с Кэтрин Лора-Энн рассказала в соцсети. Девушка посетовала, что не успела сделать видео, но отметила, что очень счастлива после встречи с герцогиней.

Королевское семейство Великобритании готовится к очередному прибавлению. Совсем скоро Меган Маркл и принц Гарри впервые станут родителями.

Джерело: graziamagazine.ru