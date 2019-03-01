Кейт Миддлтон проявила чувства к принцу Уильяму на публике



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон Legion Media

36-летний герцог и 37-летняя герцогиня Кембриджские посетили Северную Ирландию с официальным визитом

В то время, как все были увлечены нарядами Кейт, никто не обратил внимания на ее нежные чувства к мужу.

Одним из правил этикета британской королевской семьи является запрет проявления чувств даже к супругу на публике. Исключения составляют объявления о помолвке и свадьбы. Поэтому Кейт Миддлтон и принц Уильям обычно холодны друг к другу на людях, но во время игры в футбол в Белфесте герцогиня не удержала эмоций.

Папарацци успели поймать момент, когда она c широкой улыбкой на лице ухватилась за руку Уильяма. На секунду они стали обычной супружеской парой, отлично проводящей время.

Ранее стало известно, что Кейт и Уильям планируют стать родителями в четвертый раз. Пара уже воспитывает троих детей: сыновей Джорджа и Луи и дочь Шарлотту.

Джерело: graziamagazine.ru