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    Жизнь

    Кейт Миддлтон проявила чувства к принцу Уильяму на публике

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон - Кейт Миддлтон проявила чувства к принцу Уильяму на публике
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон
    Legion Media

    36-летний герцог и 37-летняя герцогиня Кембриджские посетили Северную Ирландию с официальным визитом

     В то время, как все были увлечены нарядами Кейт, никто не обратил внимания на ее нежные чувства к мужу.

    Одним из правил этикета британской королевской семьи является запрет проявления чувств даже к супругу на публике. Исключения составляют объявления о помолвке и свадьбы. Поэтому Кейт Миддлтон и принц Уильям обычно холодны друг к другу на людях, но во время игры в футбол в Белфесте герцогиня не удержала эмоций.

    Папарацци успели поймать момент, когда она c широкой улыбкой на лице ухватилась за руку Уильяма. На секунду они стали обычной супружеской парой, отлично проводящей время.

    Ранее стало известно, что Кейт и Уильям планируют стать родителями в четвертый раз. Пара уже воспитывает троих детей: сыновей Джорджа и Луи и дочь Шарлотту.

    Джерело: graziamagazine.ru

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