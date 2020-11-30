Кейт Миддлтон призналась, как соблазнила принца Уильяма в наряде сексуальной медсестры

Старший сын принцессы Дианы в 2007 году попросил девушку сделать паузу, а потом с трудом добивался возвращения возлюбленной

38-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям пережили кризис своих отношений в 2007 году. На тот момент пара встречалась уже на протяжении. Уильям сообщил о своем решении Кэтрин, позвонив ей по телефону на работу. Будущая герцогиня была невероятно расстроена. Она старалась не подавать вида, но такой поступок любимого жестоко ее ранил.

Кейт продолжала жить своей жизнью: путешествовала, строила карьеру, ходила на вечеринки. Однако источники из ее окружения утверждали, что на самом деле она серьезно переживала и никак не могла справиться с эмоциями после разрыва. Кэтрин и Уильям встретились через некоторое время на одной из «жарких» вечеринок. Как бы это ни звучало пошло, но мероприятие было тематическим - всем гостям было необходимо нарядиться в «чертовски непослушном» стиле.

Наследный принц пришел в шортах и полицейском шлеме, а Кейт надела костюм медсестры: ультракороткое платье и колготки в сеточку. Она явно хотела показать возлюбленному, кого он потерял. С потолка свисали надувные куклы, а по залу сновали сексуальные официантки. Кейт и Уильям зажигали на танцполе, а потом вместе ушли с вечеринки. Молодые люди сблизились и больше уже не расставались.

«Мы оба были очень молоды... Мы оба искали себя и были разными персонажами. Мы очень старались найти свой собственный путь, и мы росли. Так что этот перерыв сработал только к лучшему», — рассказал о том периоде принц Уильям Daily Mail.

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