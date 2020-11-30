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    Жизнь

    Умер актер, исполнивший роль Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

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    Умер актер, исполнивший роль Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

    За роль супергероя в рекламных роликах о безопасности на дорогах актер был удостоен звания кавалера Ордена Британской империи

    Английский актер Дэвид Проуз скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает BBC.

    По словам его агента Томаса Боуингтона, Проуз скончался «после непродолжительной болезни».

    «Да пребудет с ним сила, всегда! Хотя он известен тем, что играл разных монстров, но для меня и всех, кто его знал и работал с ним, он был героем», — сказал Боуингтон.

    Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в «Звездных войнах», воспринял известие о кончине бывшего коллеги с большой грустью.

    «Он был добрым человеком, он был нечто большее, чем его образ Дарта Вейдера. Актер, муж, отец, кавалер Ордена Британской империи, трехкратный чемпион Великобритании по тяжелой атлетике и Человек Кодекс Зеленого Креста. Он любил своих поклонников так же сильно, как и они его», — написал Хэмилл в твиттере.

    Актерская карьера Дэвида Проуза продлилась более 50 лет, но мировую известность ему принесла роль Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звездные войны» (1977−1983).

    Проуз также пробовался на роль Чубакки, но в итоге стал главным злодеем франшизы. Во многом его выбрали благодаря физической подготовке (Проуз был тяжелоатлетом и бодибилдером) и внушительному росту (1,98 метра). При этом западное произношение Дэвида сочли неподходящим для голоса Дарта Вейдера, поэтому его реплики дублировал актер Джеймс Эрл Джонс.

    Первой картиной, в которой Проуз появился в качестве актера, стала «Казино Рояль» 1967 года по роману Яна Флеминга о Джеймсе Бонде, где он сыграл монстра Франкенштейна. Актер также снимался в «Заводном апельсине» Стэнли Кубрика, сериале «Доктор Кто», фильмах ужасов «Цирк вампиров», «Франкенштейн и монстр из ада» и других.

    Теги: знаменитости Звездные войны актер умер
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