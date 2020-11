Умер актер, исполнивший роль Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

Английский актер Дэвид Проуз скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает BBC.

По словам его агента Томаса Боуингтона, Проуз скончался «после непродолжительной болезни».

«Да пребудет с ним сила, всегда! Хотя он известен тем, что играл разных монстров, но для меня и всех, кто его знал и работал с ним, он был героем», — сказал Боуингтон.

Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в «Звездных войнах», воспринял известие о кончине бывшего коллеги с большой грустью.

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz