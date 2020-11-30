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    Шоу-биз

    Физрук и девятиклассница. Потап рассказал, как проходил практику в школе и запал на Санту Димопулос

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    Физрук и девятиклассница. Потап рассказал, как проходил практику в школе и запал на Санту Димопулос

    Артист старше Димопулос на шесть лет

    Знаменитый продюсер и рэпер Потап вспомнил, как ему понравилась будущая певица Санта Димопулос, когда, будучи студентом, проходил практику в одной из школ на Русановке в Киеве. Об этом он рассказал в эфире 2POpodcast.

    «Я – молодой практикант, пришел в школу, пьяненький немножко. У меня стоит класс, 9-В, по-моему, и там стоит Санта Димопулос – будущая звезда и танцовщица. Красивая девочка, вот как Michelle Andrade – вот такой типаж. Я просто обратил на нее внимание, и мне пацаны такие говорят: «Еще раз на нее посмотришь...» Девятый класс! Приходилось с ними выходить и еще что-то доказывать: «Я сам с Русановки, братва», – рассказал Потап.

    Напомним, Потап родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию.

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Потап
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