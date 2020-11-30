Физрук и девятиклассница. Потап рассказал, как проходил практику в школе и запал на Санту Димопулос

Артист старше Димопулос на шесть лет

Знаменитый продюсер и рэпер Потап вспомнил, как ему понравилась будущая певица Санта Димопулос, когда, будучи студентом, проходил практику в одной из школ на Русановке в Киеве. Об этом он рассказал в эфире 2POpodcast.

«Я – молодой практикант, пришел в школу, пьяненький немножко. У меня стоит класс, 9-В, по-моему, и там стоит Санта Димопулос – будущая звезда и танцовщица. Красивая девочка, вот как Michelle Andrade – вот такой типаж. Я просто обратил на нее внимание, и мне пацаны такие говорят: «Еще раз на нее посмотришь...» Девятый класс! Приходилось с ними выходить и еще что-то доказывать: «Я сам с Русановки, братва», – рассказал Потап.

Напомним, Потап родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию.

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