Стала известна причина смерти Шона Коннери

Артист скончался 31 октября

Британский актер Шон Коннери, известный по роли агента 007 Джеймса Бонда, умер из-за вызванной пневмонией дыхательной недостаточности, возраста и аритмии. Причины смерти звезды стали известны порталу TMZ, в распоряжении которого оказалось свидетельство о смерти.

В документе указано, что артист скончался 31 октября. Среди причин смерти также называются фибрилляция предсердий и другие проблемы с сердцем.

Как рассказал ранее сын актера Джейсон, Коннери «ушел тихо во сне». В последние дни рядом с ним находились все члены семьи, которые смогли прибыть в столицу Багамских островов Нассау, добавил он.

Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.