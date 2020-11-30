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    Жизнь

    Стала известна причина смерти Шона Коннери

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    Британский актер Шон Коннери - Стала известна причина смерти Шона Коннери
    Британский актер Шон Коннери

    Артист скончался 31 октября

    Британский актер Шон Коннери, известный по роли агента 007 Джеймса Бонда, умер из-за вызванной пневмонией дыхательной недостаточности, возраста и аритмии. Причины смерти звезды стали известны порталу TMZ, в распоряжении которого оказалось свидетельство о смерти.

    В документе указано, что артист скончался 31 октября. Среди причин смерти также называются фибрилляция предсердий и другие проблемы с сердцем.

    Как рассказал ранее сын актера Джейсон, Коннери «ушел тихо во сне». В последние дни рядом с ним находились все члены семьи, которые смогли прибыть в столицу Багамских островов Нассау, добавил он.

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

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    Теги: знаменитости актер умер болезнь
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