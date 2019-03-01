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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обвинила Трэвиса Скотта в измене

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    Кайли Дженнер - Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обвинила Трэвиса Скотта в измене
    Кайли Дженнер

    Кайли заполучила доказательства неверности своего бойфренда

    Вслед за новостью о Тристане Томпсоне, который изменил Хлои Кардашьян с лучшей подругой Кайли Дженнер, в клане Кардашьян-Дженнер грядет новый скандал.

    По данным TMZ, Кайли подозревает в измене отца своей годовалой дочери, Трэвиса Скотта. Рэпер якобы отменил концерт в Нью-Йорке, чтобы вернуться в Лос-Анджелес и уладить семейные проблемы, устроив сюрприз своей девушке.

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    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обвинила Трэвиса Скотта в измене
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обвинила Трэвиса Скотта в измене
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обвинила Трэвиса Скотта в измене
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обвинила Трэвиса Скотта в измене
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обвинила Трэвиса Скотта в измене
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обвинила Трэвиса Скотта в измене
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обвинила Трэвиса Скотта в измене
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обвинила Трэвиса Скотта в измене
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обвинила Трэвиса Скотта в измене
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обвинила Трэвиса Скотта в измене
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обвинила Трэвиса Скотта в измене
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обвинила Трэвиса Скотта в измене
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обвинила Трэвиса Скотта в измене
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обвинила Трэвиса Скотта в измене
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обвинила Трэвиса Скотта в измене
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обвинила Трэвиса Скотта в измене
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обвинила Трэвиса Скотта в измене
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обвинила Трэвиса Скотта в измене

    В итоге сюрприз ждал его: Кайли сообщила, что у нее есть доказательства неверности Скотта. Трэвис полностью отрицает вину, а его представители заявляют, что концерт сорвался по причине его плохого самочувствия.

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