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    Шоу-биз

    Бывший бойфренд Леди Гаги рад, что сбежал от певицы

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    Леди Гага и Брэдли Купер - Бывший бойфренд Леди Гаги рад, что сбежал от певицы
    Леди Гага и Брэдли Купер

    На фоне волны обсуждений певицы и ее «романа» с Брэдли Купером некоторые подписчики Тейлора Кинни заметили неодобрение с его стороны

    Актер Тейлор Кинни встречался с Леди Гагой пять лет, но пара рассталась в 2016 году. Недавно певица разорвала отношения с еще одним возлюбленным, что только больше подогрело интерес публики к ее отношениям с Брэдли Купером.

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    Бывший бойфренд Леди Гаги рад, что сбежал от певицы
    Бывший бойфренд Леди Гаги рад, что сбежал от певицы
    Бывший бойфренд Леди Гаги рад, что сбежал от певицы
    Бывший бойфренд Леди Гаги рад, что сбежал от певицы
    Бывший бойфренд Леди Гаги рад, что сбежал от певицы
    Бывший бойфренд Леди Гаги рад, что сбежал от певицы
    Бывший бойфренд Леди Гаги рад, что сбежал от певицы
    Бывший бойфренд Леди Гаги рад, что сбежал от певицы
    Бывший бойфренд Леди Гаги рад, что сбежал от певицы
    Бывший бойфренд Леди Гаги рад, что сбежал от певицы
    Бывший бойфренд Леди Гаги рад, что сбежал от певицы
    Бывший бойфренд Леди Гаги рад, что сбежал от певицы
    Бывший бойфренд Леди Гаги рад, что сбежал от певицы
    Бывший бойфренд Леди Гаги рад, что сбежал от певицы

    Тейлор Кинни опубликовал в своем Instagram фото с близким другом Брайаном Биккеллом. Один из подписчиков прокомментировал снимок: «В восторге от того, что вы сбежали от Леди Гаги». Остальные поклонники актера позже заметили, что Тейлор Кинни лайкнул комментарий, тем самым согласившись со словами фаната.

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    Леди Гага и Тейлор Кинни познакомились на съемках клипа певицы в 2011 году. Пять лет спустя пара объявила о помолвке, но позже рассталась «из-за напряженного графика», сообщает The Sun. В отличие от Леди Гаги, Кинни оказался не таким успешным артистом: зрителям он запомнился по роли в сериале «Пожарные Чикаго».

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