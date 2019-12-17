  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Кейт Миддлтон показала безупречный образ

    • Розсилка
    Кейт Миддлтон показала безупречный образ
    instagram.com/kensingtonroyal

    Кейт Миддлтон вместе со своим супругом недавно приняла участие в записи рождественской программы популярного кулинарного шоу Мэри Берри

    Одна из самых обсуждаемых в мире пар вместе приготовила традиционное британское праздничное угощение – рулет-безе. 

    Пресс-служба королевской семьи решила показать несколько новых фото со съемок. Что еще один повод полюбоваться нарядом Кейт и взять на вооружение при составлении своего образа.

    «Несколько наших любимых моментов с вечеринки #ABerryRoyalChristmas перед трансляцией шоу на @BBCOne сегодня вечером в 20:30! Вечеринка была организована герцогом и герцогиней Кембриджской и Мэри Берри, чтобы поблагодарить и угостить сотрудников и добровольцев из благотворительных организаций и организаций, которые будут неустанно работать в период Рождества… Взгляните на нашу историю и наш предыдущий пост для предварительного просмотра сегодняшнего шоу – наслаждайтесь!».

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    instagram.com/kensingtonroyal
    instagram.com/kensingtonroyal
    instagram.com/kensingtonroyal
    instagram.com/kensingtonroyal

    На запись телепередачи Кейт примерила стильное платье Alessandra Rich, выполненное в традиционных «рождественских» оттенках – красном и белом. С женственной пышной юбкой, рукавами-фонариками и роскошным бантом на шее, оно выглядело элегантно и женственно.

    знаменитости фотография Кейт Миддлтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ