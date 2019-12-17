Кейт Миддлтон показала безупречный образ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/kensingtonroyal

Кейт Миддлтон вместе со своим супругом недавно приняла участие в записи рождественской программы популярного кулинарного шоу Мэри Берри

Одна из самых обсуждаемых в мире пар вместе приготовила традиционное британское праздничное угощение – рулет-безе.

Пресс-служба королевской семьи решила показать несколько новых фото со съемок. Что еще один повод полюбоваться нарядом Кейт и взять на вооружение при составлении своего образа.

«Несколько наших любимых моментов с вечеринки #ABerryRoyalChristmas перед трансляцией шоу на @BBCOne сегодня вечером в 20:30! Вечеринка была организована герцогом и герцогиней Кембриджской и Мэри Берри, чтобы поблагодарить и угостить сотрудников и добровольцев из благотворительных организаций и организаций, которые будут неустанно работать в период Рождества… Взгляните на нашу историю и наш предыдущий пост для предварительного просмотра сегодняшнего шоу – наслаждайтесь!».

На запись телепередачи Кейт примерила стильное платье Alessandra Rich, выполненное в традиционных «рождественских» оттенках – красном и белом. С женственной пышной юбкой, рукавами-фонариками и роскошным бантом на шее, оно выглядело элегантно и женственно.