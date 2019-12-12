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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри возмутили британцев, проигнорировав прием королевы

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    В прошлом году супруги также пропустили прием в Букингемском дворце, оставшись - Меган Маркл и принц Гарри возмутили британцев, проигнорировав прием королевы
    В прошлом году супруги также пропустили прием в Букингемском дворце, оставшись

    Пара пытается выйти из-под попечения королевы и диктовать свои правила

    Вчера вечером в Букингемском дворце Елизавета II устроила традиционный рождественский прием дипломатического корпуса. В этом году 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри снова не было в числе гостей. Встречать послов и чиновников королеве помогали Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и принц Чарльз с женой Камиллой. А герцоги Сассекские вместе с сыном Арчи в этот момент наслаждались отдыхом в США. Оказалось, что пара уже уехала из Англии и сейчас гостит у матери Меган в Калифорнии.

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    Меган Маркл и принц Гарри возмутили британцев, проигнорировав прием королевы
    Меган Маркл и принц Гарри возмутили британцев, проигнорировав прием королевы
    Меган Маркл и принц Гарри возмутили британцев, проигнорировав прием королевы
    Меган Маркл и принц Гарри возмутили британцев, проигнорировав прием королевы
    Меган Маркл и принц Гарри возмутили британцев, проигнорировав прием королевы
    Меган Маркл и принц Гарри возмутили британцев, проигнорировав прием королевы
    Меган Маркл и принц Гарри возмутили британцев, проигнорировав прием королевы

    В прошлом году супруги также пропустили прием в Букингемском дворце, оставшись дома с новорожденным сыном. Однако возместили свое отсутствие, появившись на церковной рождественской службе. На этот раз Меган и Гарри вернутся в Англию лишь после праздников. Так пара пытается выйти из-под попечения королевы и диктовать свои правила, что негативно воспринимается как остальными членами монаршей семьи, так и британцами в целом.

     

    Кейт Миддлтон Меган Маркл Принц Гарри Принц Чарльз
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