Меган Маркл и принц Гарри возмутили британцев, проигнорировав прием королевы



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В прошлом году супруги также пропустили прием в Букингемском дворце, оставшись

Пара пытается выйти из-под попечения королевы и диктовать свои правила

Вчера вечером в Букингемском дворце Елизавета II устроила традиционный рождественский прием дипломатического корпуса. В этом году 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри снова не было в числе гостей. Встречать послов и чиновников королеве помогали Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и принц Чарльз с женой Камиллой. А герцоги Сассекские вместе с сыном Арчи в этот момент наслаждались отдыхом в США. Оказалось, что пара уже уехала из Англии и сейчас гостит у матери Меган в Калифорнии.

В прошлом году супруги также пропустили прием в Букингемском дворце, оставшись дома с новорожденным сыном. Однако возместили свое отсутствие, появившись на церковной рождественской службе. На этот раз Меган и Гарри вернутся в Англию лишь после праздников. Так пара пытается выйти из-под попечения королевы и диктовать свои правила, что негативно воспринимается как остальными членами монаршей семьи, так и британцами в целом.