Кейт Миддлтон создала сад с голубыми незабудками в память о принцессе Диане

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37-летняя Кейт Миддлтон уже подготовилась к Неделе цветочной моды в Лондоне

Мероприятие стартует 21 мая. Герцогиня Кембриджская представит проект своего сада «Назад к природе».

В саду супруги принца Уильяма разместились простые растения, в числе которых оказались и любимые цветы принцессы Дианы — голубые незабудки. В Instagram Кенсингтонского дворца появилась серия снимков герцогини, сделанных в ее саду.

На одном из фото Кэтрин качается на качелях, подвешенных к дереву, широко улыбаясь. Герцогиня выглядит максимально естественно и сияет от счастья.