  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Кейт Миддлтон создала сад с голубыми незабудками в память о принцессе Диане

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Кейт Миддлтон создала сад с голубыми незабудками в память о принцессе Диане
    Кейт Миддлтон создала сад с голубыми незабудками в память о принцессе Диане
    Кейт Миддлтон создала сад с голубыми незабудками в память о принцессе Диане
    instagram.com/kensingtonroyal
    • Розсилка

    37-летняя Кейт Миддлтон уже подготовилась к Неделе цветочной моды в Лондоне

    Мероприятие стартует 21 мая. Герцогиня Кембриджская представит проект своего сада «Назад к природе».

    В саду супруги принца Уильяма разместились простые растения, в числе которых оказались и любимые цветы принцессы Дианы — голубые незабудки. В Instagram Кенсингтонского дворца появилась серия снимков герцогини, сделанных в ее саду.

    На одном из фото Кэтрин качается на качелях, подвешенных к дереву, широко улыбаясь. Герцогиня выглядит максимально естественно и сияет от счастья.

    Читайте також
    Кейт Миддлтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ