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    Жизнь

    Кейт Миддлтон подарила сыну Меган Маркл мягкую игрушку

    • Розсилка
    Кейт Миддлтон - Кейт Миддлтон подарила сыну Меган Маркл мягкую игрушку
    Кейт Миддлтон

    37-летняя герцогиня Кембриджская передала Арчи посылку от местных школьников

    Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям, наконец, познакомились со своим племянником — сыном Меган Маркл и принца Гарри. Она подарила Арчи Харрисону игрушечного кролика, которого попросили передать малышу школьники городка Блетчли.

    Днем ранее Кейт посетила особняк Блетчли-парк, где побывала на выставке, посвященной 75-й годовщине высадке союзников в Нормандии, а также пообщалась с британскими подданными. На этом же мероприятии местные школьники попросили герцогиню передать подарки Джорджу, Шарлотте, Луи и Арчи. Для королевских детей они подготовили мягких игрушек в виде животных — белки, лисы, совы и кролика.

    Герцогиня Кембриджская призналась, что дети будут очень рады такому сюрпризу. «Они обожают животных, и обязательно будут ухаживать за ними», — отметила Кейт.

    Джерело: graziamagazine.ru

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