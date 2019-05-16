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    Жизнь

    Вражде конец: Кейт Миддлтон и Меган Маркл сблизились после рождения малыша Арчи

    • Розсилка
    Вражде конец: Кейт Миддлтон и Меган Маркл сблизились после рождения малыша Арчи

    У герцогинь появилось куда больше общих тем для общения

    С того самого момента, как принц Гарри представил семье свою избранницу, в СМИ не утихали слухи о противостоянии и соперничестве между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Однако рождение малыша очень повлияло на герцогиню Сассекскую и сблизило ее с Кейт.

    Как сообщает US Weekly со ссылкой на источник во дворце, материнство Меган сказалось на ее отношениях с Миддлтон.

     «Меган и Кейт будут проводить гораздо больше времени вместе. Теперь, когда их связывает материнство, они стали ближе, чем когда-либо», - заявил источник.

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    Вражде конец: Кейт Миддлтон и Меган Маркл сблизились после рождения малыша Арчи
    Вражде конец: Кейт Миддлтон и Меган Маркл сблизились после рождения малыша Арчи
    Вражде конец: Кейт Миддлтон и Меган Маркл сблизились после рождения малыша Арчи
    Вражде конец: Кейт Миддлтон и Меган Маркл сблизились после рождения малыша Арчи
    Вражде конец: Кейт Миддлтон и Меган Маркл сблизились после рождения малыша Арчи
    Вражде конец: Кейт Миддлтон и Меган Маркл сблизились после рождения малыша Арчи

    Он также отметил, что для Маркл очень важно, чтобы сын знал корни, потому в недалеком будущем герцогиня намерена познакомить Арчи с Америкой.

    «Для Меган также важно, чтобы Арчи узнал историю ее семьи, а не только королевских предков, поэтому она планирует отправиться с ним в поездку в Лос-Анджелес, как только он чуть подрастет», - прокомментировал источник.

    Напомним, недавно Кейт Миддлтон впервые познакомилась с новорожденным племянником мужа. Когда Арчи только родился, герцогиня не скрывала радости, отметив, что малыш выбрал чудесное время, чтобы появиться на свет.

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    Кейт Миддлтон Меган Маркл Принц Гарри
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