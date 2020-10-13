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    Жизнь

    Кейт Миддлтон в черном платье очаровала британских модников (видео)

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    <p>38-летняя Кейт Миддлтон записала видеоролик для жителей Великобритании</p> <div></div> - Кейт Миддлтон в черном платье очаровала британских модников (видео)

    38-летняя Кейт Миддлтон записала видеоролик для жителей Великобритании

    Герцогиня Кембриджская анонсировала церемонию награждения конкурса фотографии

    Жена принца Уильяма предстала в строгом и стильном образе total black. Она примерила пиджак с сатиновым воротником и высокими плечами от Alexander McQueen. К нему герцогиня Кембриджская подобрала классический топ. Мама троих детей надела брюки с ремнем.

    Герцогиня распустила блестящие густые волосы. Они были уложены в объемные волны. Завершали аутфит серьги с жемчужинами.

    Кейт, которая является патроном Музея естествознания в Лондоне с 2013 года, заявила, что лично объявит победителя конкурса «Фотограф дикой природы» года на первой церемонии вручения виртуальных наград. Она состоится уже во вторник. Герцогиня отметила, что рада возвращению музея в привычный ритм жизни после режима самоизоляции.

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    Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

    «Приятно снова оказаться во вновь открытом Музее естествознания, где мы все снова сможем насладиться его сокровищами. Я здесь, потому что завтра вечером объявляю победителя номинации «Фотографа дикой природы» года. Мне посчастливилось получить снимки для предварительного просмотра, и я могу сказать, что это действительно впечатляюще. Я не могу дождаться, когда вы всё это увидите», - сказала Кейт.

    Британцы выразили свой восторг от красоты и шарма герцогини. «Прекрасна внутри и снаружи», «Она такая восхитительная!», «Воплощение грации и класса»,«Она так прекрасна! Мне нравятся ее волосы и серьги», «Натуральная красота», «Классическая элегантность и мягкий голос», «Обожаю ее голос!», «Ничего себе красотка!», «Экстраординарная женщина», «Прекрасна как никогда!» - высказались поклонники.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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    мода и красота Кейт Миддлтон как быть модным
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