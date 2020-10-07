Модный батл. Что надели Кейт Миддлтон и Елена Зеленская на встречу в Букингемском дворце



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Встреча, которая запомнится!», - написала первая леди

В ходе официального двухдневного визита президента Украины Владимира Зеленского с супругой в Великобританию они удостоились аудиенции с принцем Уильямом, занимающим второе место в очереди на британский престол после принца Чарльза, и его супругой, Кейт Миддлтон, герцогом и герцогиней Кембриджскими. Встреча состоялась в Букингемском дворце в среду, 7 октября.

Первая леди Украины Елена Зеленская продемонстрировала очередной безупречный образ. Для такого почтенного мероприятия белое платье-костюм с коричневым тонким поясом украинского бренда Six дизайнера Юлии Богдан в тон к небольшому клатчу. Образ дополняли черные лаковые туфли-лодочки.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, в свою очередь, была одета в голубое платье под пояс своего любимого бренда Emilia Wickstead, что подчеркивало талию герцогини.

«Великолепная семья, молодые и искренние люди. Встреча, которая запомнится!», - написала под снимками Елена Зеленская.

Смотрите также, что Елена Зеленская посетила венский Музей истории искусств и выбрала для этого элегантный брючный костюм верблюжьего цвета, который состоял из жакета оверсайз, широких брюк и топа. На ногах красовались стильные белые туфли на каблуках.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает