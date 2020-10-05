Новая гендерная идентичность. Gucci выпустил мужское платье за $2 тысячи



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Платье сшито из оранжевой ткани и украшено атласной лентой

Итальянский модный дом Gucci в рамках осенне-зимней коллекции 2020 года выпустил сатиновое платье в клетку для мужчин. Стоит такой наряд 1700 фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mail.

Платье сшито из оранжевой ткани и украшено атласной лентой. Представители модного дома отмечают, что таким образом борются с «токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность».

По задумке дизайнеров, платье можно будет надевать поверх джинсов. Оно сделано из легкой струящейся ткани, чтобы продемонстрировать идею текучести. Для тех, кому не нравится оранжевый цвет, бренд выпустит вариацию с цветочным принтом. Стоить такое платье будет дешевле — 1500 фунтов стерлингов.

Ранее Gucci в рамках той же коллекции презентовал «грязные» джинсы с пятнами, которые сравнили с разводами от травы. Стоимость такой вещи на сайте марки составляет 600 фунтов стерлингов (почти 59 тысяч рублей).

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