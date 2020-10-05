  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Новая гендерная идентичность. Gucci выпустил мужское платье за $2 тысячи

    • Розсилка
    Новая гендерная идентичность. Gucci выпустил мужское платье за $2 тысячи

    Платье сшито из оранжевой ткани и украшено атласной лентой

    Итальянский модный дом Gucci в рамках осенне-зимней коллекции 2020 года выпустил сатиновое платье в клетку для мужчин. Стоит такой наряд 1700 фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mail.

    Платье сшито из оранжевой ткани и украшено атласной лентой. Представители модного дома отмечают, что таким образом борются с «токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность».

    По задумке дизайнеров, платье можно будет надевать поверх джинсов. Оно сделано из легкой струящейся ткани, чтобы продемонстрировать идею текучести. Для тех, кому не нравится оранжевый цвет, бренд выпустит вариацию с цветочным принтом. Стоить такое платье будет дешевле — 1500 фунтов стерлингов.

    Ранее Gucci в рамках той же коллекции презентовал «грязные» джинсы с пятнами, которые сравнили с разводами от травы. Стоимость такой вещи на сайте марки составляет 600 фунтов стерлингов (почти 59 тысяч рублей).

    Ранее «Скотч» сообщал, что от коронавируса умер Умер дизайнер и основатель модного бренда Kenzo.

    мода и красота как быть модным
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies