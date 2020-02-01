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    Дочь Моники Беллуччи стала музой Dolce & Gabbana

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    Дочь Моники Беллуччи стала музой Dolce & Gabbana

    Дева восхитила красотой в рекламной кампании Dolce & Gabbana

    15-летняя Дева, рожденная в браке со знаменитым французским актером Венсаном Касселем, стала лицом нового аромата знаменитого итальянской марки. Девочка украсила собой рекламную кампанию Dolce Shine, парфюм вскоре появится в продаже.

    Съемка проходила на фоне роскошной природы и получилась яркой и весенней. Дева позирует в белом свободном платье с вышивкой, образ дополнил крупный кулон. Пышные волосы юной звезды свободно развеваются на ветру, в руках она держит огромный букет цветов.

    Макияж ей сделали минимальный. Впрочем, девочка унаследовала от своей мамы выразительные черты лица и особое очарование, а потому легко притягивает к себе внимание даже в простом облике.

    Первые кадры, попавшие в сеть, демонстрируют, что Дева чувствует себя в объективе камеры как рыба в воде. Что не удивительно при таких родителях.

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    Дочь Моники Беллуччи стала музой Dolce & Gabbana
    Дочь Моники Беллуччи стала музой Dolce & Gabbana
    Дочь Моники Беллуччи стала музой Dolce & Gabbana
    Дочь Моники Беллуччи стала музой Dolce & Gabbana

    К слову, ни Моника, ни Венсан не имею ничего против того, что их дети хотят покорять шоу-бизнес. «Я думаю, что мои две дочери переняли от меня творческую жилку, но мы увидим, пока рано говорить об этом... Тем не менее, какое бы решение они ни приняли, я буду поддерживать их», – как-то призналась Моника в интервью.

    Венсан также не упускает случая признаться в безусловной любви и поддержке своей малышке. «Моя любовь, моя сладость, моя взрослая, моя малышка, мой литовец, мой римлянин, мой парижанин, моя дочь, моя Девинья. С днем рождения, моя обожаемая любовь. Я люблю тебя больше всего на свете», – написал он в честь дня рождения девочке на своей странице в Instagram.

    фотография дети шоу-бизнес Instagram волосы
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