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    Жизнь

    Кейт Миддлтон запрещает детям пользоваться гаджетами

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    Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой - Кейт Миддлтон запрещает детям пользоваться гаджетами
    Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой

    В семье герцога и герцогини Кембриджских установлены жесткие правила относительно пользования гаджетами.

    В то время как многие родители позволяют своим чадам часами просиживать за видеоиграми, Кейт Миддлтон в этом вопросе придерживается жестких правил. В свое время она запретила своему мужу покупать консоль PlayStation, чтобы не вызвать у детей привыкания к подобным гаджетам.

    Герцогиня Кембриджская хочет, чтобы у ее троих детей было нормальное детство с играми на воздухе, езде на велосипедах и игрушками, которые позволяют развивать воображение. В распоряжении принца Джорджа и его сестры Шарлотты имеются конструкторы Lego, диснеевские принцессы, железная дорога, машинки, куклы и так далее.

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    Кейт Миддлтон запрещает детям пользоваться гаджетами
    Кейт Миддлтон запрещает детям пользоваться гаджетами
    Кейт Миддлтон запрещает детям пользоваться гаджетами
    Кейт Миддлтон запрещает детям пользоваться гаджетами
    Кейт Миддлтон запрещает детям пользоваться гаджетами
    Кейт Миддлтон запрещает детям пользоваться гаджетами
    Кейт Миддлтон запрещает детям пользоваться гаджетами
    Кейт Миддлтон запрещает детям пользоваться гаджетами
    Кейт Миддлтон запрещает детям пользоваться гаджетами
    Кейт Миддлтон запрещает детям пользоваться гаджетами
    Кейт Миддлтон запрещает детям пользоваться гаджетами
    Кейт Миддлтон запрещает детям пользоваться гаджетами
    Кейт Миддлтон запрещает детям пользоваться гаджетами
    Кейт Миддлтон запрещает детям пользоваться гаджетами
    Кейт Миддлтон запрещает детям пользоваться гаджетами

     «Бан» также наложен и на айпады. Кейт хочет, чтобы ее дети играли с «аналоговыми», а не цифровыми игрушками, которые предлагают производители видеоигр. Герцогиня также ввела ограничение и на просмотр телевизора. Пока на программы «подсел» только ее старший сын. Ему разрешается смотреть телевизор только час в день. Впрочем, если в какой-то момент телевидением заинтересуются и его сестра с братом Луи, для них будет действовать такое же правило.

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