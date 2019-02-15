Кейт Миддлтон запрещает детям пользоваться гаджетами



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Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой

В семье герцога и герцогини Кембриджских установлены жесткие правила относительно пользования гаджетами.

В то время как многие родители позволяют своим чадам часами просиживать за видеоиграми, Кейт Миддлтон в этом вопросе придерживается жестких правил. В свое время она запретила своему мужу покупать консоль PlayStation, чтобы не вызвать у детей привыкания к подобным гаджетам.

Герцогиня Кембриджская хочет, чтобы у ее троих детей было нормальное детство с играми на воздухе, езде на велосипедах и игрушками, которые позволяют развивать воображение. В распоряжении принца Джорджа и его сестры Шарлотты имеются конструкторы Lego, диснеевские принцессы, железная дорога, машинки, куклы и так далее.

«Бан» также наложен и на айпады. Кейт хочет, чтобы ее дети играли с «аналоговыми», а не цифровыми игрушками, которые предлагают производители видеоигр. Герцогиня также ввела ограничение и на просмотр телевизора. Пока на программы «подсел» только ее старший сын. Ему разрешается смотреть телевизор только час в день. Впрочем, если в какой-то момент телевидением заинтересуются и его сестра с братом Луи, для них будет действовать такое же правило.

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