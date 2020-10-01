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    Жизнь

    Ким Кардашьян умилила фанатов нежными фото своих детей

    • Розсилка
    Ким Кардашьян умилила фанатов нежными фото своих детей

    Ким показала серию кадров, на которых запечатлены все ее четверо детей

    39-летняя Ким Кардашьян поделилась редким снимком с супругом, 43-летним рэпером Канье Уэстом Артист позировал вместе с детьми

    Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» три месяца не публиковала фотографий с избранником. После того, как Канье решил строить карьеру в политике, его отношения с Ким резко ухудшились. К тому же, Уэст позволял себе неоднозначные высказывания о спутнице. Поклонники уже заговорили о разводе супругов, но сегодя модель дала фанатам надежду на счастливое воссоединение с мужем.

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    Ким Кардашьян умилила фанатов нежными фото своих детей
    Ким Кардашьян умилила фанатов нежными фото своих детей
    Ким Кардашьян умилила фанатов нежными фото своих детей
    Ким Кардашьян умилила фанатов нежными фото своих детей
    Ким Кардашьян умилила фанатов нежными фото своих детей

    Ким показала серию кадров, на которых запечатлены все ее четверо детей: 7-летняя Норт, 4-летний Сейнт, 2-летняя Чикаго и годовалый Псалм. Малыши позировали на крыльце дома. Дети куражились перед камерой, пока их снимала звездная мама. Норт держала в руках кроху Псалма. На девочке был свободный свитер, ее брат надел костюм цвета хаки.

    Сейнт и Чикаго выбрали для фотосессии похожие аутфиты с одеждой лимонного оттенка и камуфляжным принтом. Ребята веселились, однако когда рядом появился отец, то \притихли. Канье подошел к Псалму и обнял его. Норт отвернулась от папы, а Чикаго и Сейнт посмотрели в камеру.

    Несмотря на это, Ким оставила трогательную подпись к публикации. «Как же мне так повезло?» - написала Кардашьян. Поклонники выразили свой восторг. «Все четверо прекрасны!», «Милая команда», «Норт так выросла», «Норт – вылитая Ким», «Они прекрасны, как и их отец», «Ты создала этих малышей», «Они все похожи на тебя», «Чи такая хорошенькая!» - высказались фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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