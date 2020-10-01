Ким Кардашьян умилила фанатов нежными фото своих детей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ким показала серию кадров, на которых запечатлены все ее четверо детей

39-летняя Ким Кардашьян поделилась редким снимком с супругом, 43-летним рэпером Канье Уэстом Артист позировал вместе с детьми

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» три месяца не публиковала фотографий с избранником. После того, как Канье решил строить карьеру в политике, его отношения с Ким резко ухудшились. К тому же, Уэст позволял себе неоднозначные высказывания о спутнице. Поклонники уже заговорили о разводе супругов, но сегодя модель дала фанатам надежду на счастливое воссоединение с мужем.

Ким показала серию кадров, на которых запечатлены все ее четверо детей: 7-летняя Норт, 4-летний Сейнт, 2-летняя Чикаго и годовалый Псалм. Малыши позировали на крыльце дома. Дети куражились перед камерой, пока их снимала звездная мама. Норт держала в руках кроху Псалма. На девочке был свободный свитер, ее брат надел костюм цвета хаки.

Сейнт и Чикаго выбрали для фотосессии похожие аутфиты с одеждой лимонного оттенка и камуфляжным принтом. Ребята веселились, однако когда рядом появился отец, то \притихли. Канье подошел к Псалму и обнял его. Норт отвернулась от папы, а Чикаго и Сейнт посмотрели в камеру.

Несмотря на это, Ким оставила трогательную подпись к публикации. «Как же мне так повезло?» - написала Кардашьян. Поклонники выразили свой восторг. «Все четверо прекрасны!», «Милая команда», «Норт так выросла», «Норт – вылитая Ким», «Они прекрасны, как и их отец», «Ты создала этих малышей», «Они все похожи на тебя», «Чи такая хорошенькая!» - высказались фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»