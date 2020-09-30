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    Шоу-биз

    «Он был геем все эти годы». Жена Хью Джекмана высказалась об ориентации актера

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    Актер Хью Джекман с женой - «Он был геем все эти годы». Жена Хью Джекмана высказалась об ориентации актера
    Актер Хью Джекман с женой

    Жена ответила на слухи об актере

    Хью Джекман — один из голливудских актеров, которых на протяжении практически всей карьеры преследуют слухи о нетрадиционной ориентации. Несмотря на то что 51-летний Хью счастливо женат почти четверть века и половину своей жизни, многие уверены, что он просто не хочет совершать каминг-аут.

    И вот его супруга — 64-летняя Деборра-Ли Фернесс — наконец затронула щекотливый вопрос. Правда, ответила она с тонким сарказмом, поэтому вряд ли прессу и поклонников Джекмана с этого дня покинут все сомнения.

    «Он был геем все эти годы. И я тоже. Все были в шоке, когда я вышла замуж. А вообще, все это просто неправильно. Это все равно что сказать Элтону Джону, что он натурал. Наверняка он бы вышел из себя», - заявила Деборра-Ли Фернесс.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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