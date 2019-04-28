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    Жизнь

    Кличко поздравил украинцев с Пасхой

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    Фото: kiev.klichko.org - Кличко поздравил украинцев с Пасхой
    Фото: kiev.klichko.org

    Киевский градоначальник пожелал украинцам мира, добра и светлых мыслей

    Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником Воскресения Христова. Видеоролик с приветствием Кличко разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

    На видео мэр украшает пасхальные яйца и гирляндами лестницы с Пейзажной аллеи на Подол в урочище Гончары-Кожемяки. Эти лестницы открыли в столице летом прошлого года. Они стали частью большого туристического маршрута, который соединит Пейзажную аллею с Аркой дружбы народов.

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    Кличко поздравил украинцев с Пасхой
    Кличко поздравил украинцев с Пасхой
    Кличко поздравил украинцев с Пасхой
    Кличко поздравил украинцев с Пасхой
    Кличко поздравил украинцев с Пасхой
    Кличко поздравил украинцев с Пасхой
    Кличко поздравил украинцев с Пасхой
    Кличко поздравил украинцев с Пасхой
    Кличко поздравил украинцев с Пасхой
    Кличко поздравил украинцев с Пасхой
    Кличко поздравил украинцев с Пасхой
    Кличко поздравил украинцев с Пасхой
    Кличко поздравил украинцев с Пасхой
    Фото: kiev.klichko.org

    В Пасхальном ролике также снялся кролик Борис. А все желающие киевляне могли присоединиться к процессу украшения лестницы вместе с мэром.

    «Я желаю вам мира, добра и светлых мыслей. Не надо уныния! Мы все преодолеем!», - говорит в праздничном видео Кличко.

     Читайте также: Мэр Кличко в киевском зоопарке нашел общий язык с бегемотом (фото).


     

    Виталий Кличко киевляне мэр
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