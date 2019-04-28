Кличко поздравил украинцев с Пасхой



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Фото: kiev.klichko.org

Киевский градоначальник пожелал украинцам мира, добра и светлых мыслей

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником Воскресения Христова. Видеоролик с приветствием Кличко разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

На видео мэр украшает пасхальные яйца и гирляндами лестницы с Пейзажной аллеи на Подол в урочище Гончары-Кожемяки. Эти лестницы открыли в столице летом прошлого года. Они стали частью большого туристического маршрута, который соединит Пейзажную аллею с Аркой дружбы народов.

В Пасхальном ролике также снялся кролик Борис. А все желающие киевляне могли присоединиться к процессу украшения лестницы вместе с мэром.

«Я желаю вам мира, добра и светлых мыслей. Не надо уныния! Мы все преодолеем!», - говорит в праздничном видео Кличко.



