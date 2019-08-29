Кличко приехал в Раду на велосипеде (фото)



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Виталий Кличко Фото: Станислав Груздев

Киевский градоначальник не впервые приезжает в Раду на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на первое заседание вновь избранной Верховной Рады Украины на велосипеде.

Как сообщает корреспондент «Главкома», столичный голова без охраны подъехал на велосипеде к входу в здание парламента.

Напомним, в этом году 20 мая Виталий Кличко также на велосипеде приехал на официальную церемонию инаугурации президента Владимира Зеленского.

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