Кличко приехал в Раду на велосипеде (фото)
Виталий Кличко
Фото: Станислав Груздев
Киевский градоначальник не впервые приезжает в Раду на велосипеде
Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на первое заседание вновь избранной Верховной Рады Украины на велосипеде.
Как сообщает корреспондент «Главкома», столичный голова без охраны подъехал на велосипеде к входу в здание парламента.
Фото: Станислав Груздев
Напомним, в этом году 20 мая Виталий Кличко также на велосипеде приехал на официальную церемонию инаугурации президента Владимира Зеленского.
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