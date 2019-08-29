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    Жизнь

    Кличко приехал в Раду на велосипеде (фото)

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    <p>Виталий Кличко</p> <p>Фото: Станислав Груздев</p> - Кличко приехал в Раду на велосипеде (фото)

    Виталий Кличко

    Фото: Станислав Груздев

    Киевский градоначальник не впервые приезжает в Раду на велосипеде

    Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на первое заседание вновь избранной Верховной Рады Украины на велосипеде.

    Как сообщает корреспондент «Главкома», столичный голова без охраны подъехал на велосипеде к входу в здание парламента.

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    Кличко приехал в Раду на велосипеде (фото)
    Кличко приехал в Раду на велосипеде (фото)
    Кличко приехал в Раду на велосипеде (фото)
    Фото: Станислав Груздев

    Напомним, в этом году 20 мая Виталий Кличко также на велосипеде приехал на официальную церемонию инаугурации президента Владимира Зеленского.

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    Виталий Кличко мэр
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