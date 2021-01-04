Когда нужно заниматься сексом? Ученые раскрыли секрет долголетия

Специалисты нашли связь между временем секса и долголетием мужчин

Ученые из Иллинойского Университета в Чикаго (США) нашли связь между долголетием мужчин и временем, когда они занимаются сексом. Согласно их исследованию, интим с утра больше полезен для здоровья.

Специалисты провели опрос среди 2600 мужчин в возрасте от 65 до 87 лет и пришли к выводу, что большинство из них, кто занимается сексом не менее пяти раз в месяц, занимаются сексом утром. Причем 97 процентов из них — мужчины в возрасте от 80 до 87 лет. Физиологи объясняют это тем, что утренний секс больше полезен для общего состояния мужского здоровья, поскольку предотвращает головные боли, нормализует давление, предупреждает сердечно-сосудистые заболевания и защищает от неврозов.

Единственный минус утреннего секса — достаточное количество времени, которое не всегда есть в это время суток. Поэтому надо стараться просыпаться хотя бы полчаса раньше и, желательно, без будильника. Если же спешить и волноваться, то пользы от утренней близости не будет.

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