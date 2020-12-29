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    Жизнь

    Попросила закурить: появились новые подробности о состоянии Алисы Фрейндлих

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    Российская актриса Алиса Фрейндлих - Попросила закурить: появились новые подробности о состоянии Алисы Фрейндлих
    Российская актриса Алиса Фрейндлих

    Актриса находится в сознании

    Появились новые подробности о состоянии госпитализированной российской актрисы Алисы Фрейндлих. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

    Отмечается, что у 86-летней артистки поражено менее 50 процентов легких, а не 80, как это утверждалось ранее. Врачи оценивают состояние как стабильно тяжелое, однако уточняют, что оно соответствует возрасту. Кроме того, они говорят об оптимистичных прогнозах, связанных с ее выздоровлением.

    Опровергнута информация о том, что Фрейндлих подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Актриса находится в сознании, может разговаривать и интересуется, можно ли ей покурить сигареты.

    Ранее в понедельник сообщалось, что артистка попала в реанимацию с обширным поражением легких. У нее диагностировали коронавирус и пневмонию.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс мира» скончалась в больнице после того, как ее переехал автобус

    Родственники отмечают, что у Нормы, несмотря на почтенный возраст, было много планов и увлечений. Она помогала бездомным животным и планировала поездку в Уругвай, ожидая, когда перестанет свирепствовать коронавирус. Близкие считают, что в аварии виноват 28-летний водитель автобуса. Сейчас парень находится под арестом.

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    Теги: знаменитости здоровье шоу-бизнес коронавирус
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