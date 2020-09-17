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    Молодая пара превращает старые трейлеры в настоящие дома мечты на колесах (фото)

    • Розсилка
    Молодая пара превращает старые трейлеры в настоящие дома мечты на колесах (фото)

    Пара покупает, ремонтирует, а после продает дома на колесах

    Трейлеры не всегда воспринимаются людьми как место, которое может служить кому-то настоящим домом. Считается, что в нем мало простора для создания комфортного и уютного жилья. Но и этот миф можно с легкостью развеять.

    Трина и Стив Шолин — молодая пара, которая занимается ремонтом трейлеров. Стив имеет 10-летний опыт в строительстве и занимается обслуживанием и эксплуатацией жилых помещений. Его жена Трина занимается дизайном и продвижением их совместной работы в социальных сетях. И вместе эта парочка умело превращает автофургоны в уютные дома на колесах. Смотрите сами!

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    Молодая пара превращает старые трейлеры в настоящие дома мечты на колесах (фото)
    Молодая пара превращает старые трейлеры в настоящие дома мечты на колесах (фото)
    Молодая пара превращает старые трейлеры в настоящие дома мечты на колесах (фото)
    Молодая пара превращает старые трейлеры в настоящие дома мечты на колесах (фото)
    Молодая пара превращает старые трейлеры в настоящие дома мечты на колесах (фото)
    Молодая пара превращает старые трейлеры в настоящие дома мечты на колесах (фото)
    Молодая пара превращает старые трейлеры в настоящие дома мечты на колесах (фото)
    Молодая пара превращает старые трейлеры в настоящие дома мечты на колесах (фото)
    Молодая пара превращает старые трейлеры в настоящие дома мечты на колесах (фото)
    Молодая пара превращает старые трейлеры в настоящие дома мечты на колесах (фото)
    Молодая пара превращает старые трейлеры в настоящие дома мечты на колесах (фото)
    Молодая пара превращает старые трейлеры в настоящие дома мечты на колесах (фото)
    Молодая пара превращает старые трейлеры в настоящие дома мечты на колесах (фото)
    Молодая пара превращает старые трейлеры в настоящие дома мечты на колесах (фото)
    Молодая пара превращает старые трейлеры в настоящие дома мечты на колесах (фото)
    Молодая пара превращает старые трейлеры в настоящие дома мечты на колесах (фото)

    Когда-то Трина и Стив работали на Аляске и сами жили в трейлере. Они никак не могли смириться с серостью и непривлекательностью своего дома на колесах и решили сделать там ремонт. Паре удалось сохранить функциональность фургона и придать ему эстетичности.

    Спустя несколько лет пара перебралась в Аризону, но затосковала по жизни в небольшом уютном трейлере. Они купили автофургон Keystone Montana 2004 года и решили оборудовать его для комфортной жизни. Когда ремонт был закончен, люди не могли поверить своим глазам!

    Вскоре после окончания ремонта у фургона нашелся покупатель, и Трина со Стивом решили его продать. Теперь это и есть основной род их деятельности: пара покупает, ремонтирует, а после продает дома на колесах.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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