Комиксы о «подвигах» Сталина закупила молодежная государственная библиотека России

Издание «Сталин: путь от семинариста к вождю нации. Биография в комиксах» оказалось среди книг, закупленных для пополнения фондов библиотеки

Путинский режим воспитывает российскую молодежь на преступлениях советского диктатора

Российская государственная библиотека для молодежи закупила комикс о кровавом советском диктаторе Иосифе Сталине. Соответствующая информация содержится в данных реестра Госзакупок РФ.

Издание «Сталин: путь от семинариста к вождю нации. Биография в комиксах» оказалось среди книг, закупленных для пополнения фондов в конце сентября.

Как пишет Telegram-канал «Можем объяснить», в комиксе речь идет об участии Сталина во внутрипартийной борьбе, коллективизации и репрессиях 1930-х годов, а также об отношениях диктатора с женой и дочкой. Сталина назвали в книге «одним из величайших сильных мира сего ХХ века».

Комиксы о Сталине

«Чрезвычайный политический стратег и да, он удивительным образом сопоставил свои ресурсы с задачами: прочно, в течение пяти лет после смерти Ленина, утвердиться в роли всесильного шефа Коммунистической партии; ценой ужасных жертв ввести советское общество в эру индустриализации; построить то, что он считает «социализмом», – говорится в послесловии к комиксу.

Из-за постоянной пропаганды Кремля «ценностей» оккупации СССР и лично «заслуг» Сталина позитивное отношение россиян к диктатору в 2019 году достигло рекордного уровня: более 70% граждан РФ положительно оценили его роль в истории.

За возведение памятника советскому тирану недавно выступили 48 процентов опрошенных россиян, против – 20. По данным российского «Левада-центр», число сторонников памятника Сталину за последние 10 лет выросло почти вдвое.

Напомним, Иосиф Сталин пришел к власти в СССР в 1920-х после смерти Ленина. Он ответственен за индустриализацию и коллективизацию, во время которой, по разным оценкам, погибли от 6 до почти 11 миллионов человек.