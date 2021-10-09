  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Комиксы о «подвигах» Сталина закупила молодежная государственная библиотека России

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Издание &laquo;Сталин: путь от семинариста к вождю нации. Биография в комиксах&raquo; оказалось среди книг, закупленных для пополнения фондов библиотеки - Комиксы о «подвигах» Сталина закупила молодежная государственная библиотека России
    Издание «Сталин: путь от семинариста к вождю нации. Биография в комиксах» оказалось среди книг, закупленных для пополнения фондов библиотеки

    Путинский режим воспитывает российскую молодежь на преступлениях советского диктатора

    Российская государственная библиотека для молодежи закупила комикс о кровавом советском диктаторе Иосифе Сталине. Соответствующая информация содержится в данных реестра Госзакупок РФ.

    Издание «Сталин: путь от семинариста к вождю нации. Биография в комиксах» оказалось среди книг, закупленных для пополнения фондов в конце сентября.

    Как пишет Telegram-канал «Можем объяснить», в комиксе речь идет об участии Сталина во внутрипартийной борьбе, коллективизации и репрессиях 1930-х годов, а также об отношениях диктатора с женой и дочкой. Сталина назвали в книге «одним из величайших сильных мира сего ХХ века».

    Комиксы о Сталине
    Комиксы о Сталине

    «Чрезвычайный политический стратег и да, он удивительным образом сопоставил свои ресурсы с задачами: прочно, в течение пяти лет после смерти Ленина, утвердиться в роли всесильного шефа Коммунистической партии; ценой ужасных жертв ввести советское общество в эру индустриализации; построить то, что он считает «социализмом», – говорится в послесловии к комиксу.

    Из-за постоянной пропаганды Кремля «ценностей» оккупации СССР и лично «заслуг» Сталина позитивное отношение россиян к диктатору в 2019 году достигло рекордного уровня: более 70% граждан РФ положительно оценили его роль в истории.

    За возведение памятника советскому тирану недавно выступили 48 процентов опрошенных россиян, против – 20. По данным российского «Левада-центр», число сторонников памятника Сталину за последние 10 лет выросло почти вдвое.

    Напомним, Иосиф Сталин пришел к власти в СССР в 1920-х после смерти Ленина. Он ответственен за индустриализацию и коллективизацию, во время которой, по разным оценкам, погибли от 6 до почти 11 миллионов человек.

    Теги: Россия путинский режим СССР библиотека Иосиф Сталин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Комиксы о «подвигах» Сталина закупила молодежная государственная библиотека России