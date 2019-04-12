Королева Елизавета ІІ отметит свой день рождения без принца Филлипа и Меган Маркл



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Королева Елизавета II ru.sputnik.md

Уже в следующее воскресенье, 21 апреля, Ее Величеству исполнится 93 года

В этом году день рождения Елизаветы II совпадает с католической Пасхой, а сценарий проведения этого христианского праздника у Ее Величества не меняется из года в год. И если обычно королева отмечает свой день рождения в кругу самых близких, а масштабные торжества оставляет до июня, то в этом году некоторым поклонникам монаршей семьи удастся поздравить ее лично.

Каждое пасхальное утро королева Елизавета начинает с посещения службы в часовне святого Георгия в Виндзоре, той самой, где проходила свадьба Меган Маркл и принца Гарри.

Этот год Елизавета II также отправится в церковь в сопровождении членов семьи. Обычно состав компании довольно большой, но на этот раз, скорее всего, будет отсутствовать принц Филипп по состоянию здоровья, принц Уильям и Кейт Миддлтон, так как они будут праздновать Пасху в Норфолке вместе с детьми, а также принц Гарри и Меган Маркл, которые в данный момент готовятся к рождению первенца и не выезжают из своего нового дома - коттеджа Фрогмор. Ожидается, что сопровождать Ее Величество будут принцессы Анна, Беатрис, Евгения, принцы Эндрю, Эдвард, графиня Софи, Зара Тиндалл.

После службы все семейство вернется в Виндзорский замок, где их будет ждать праздничный ланч.

По материалам: Buzzfeed.com, журнал Hello!.