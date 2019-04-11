Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США



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Принц Гарри и Меган Маркл Super.ru

Выйти замуж за принца и родить от него ребенка - мечта многих девушек. Правда, в мечтах они вряд ли декларируют каждый подарок супруга и платят налоги за роскошные замки, в которых живут

Меган Маркл, хотя и стала женой принца Гарри и переехала на пмж в Великобританию, гражданкой США от этого быть не перестала.

По правилам она как американка, проживающая за рубежом, должна ежегодно платить налоги, подавать декларацию о доходах, а также сообщать о банковских счетах, на которых лежит более 200 тысяч долларов, и подарках, стоимость которых превышает 15 797 долларов.

То есть декларации подлежат и презенты на свадьбу от знаменитых друзей, и помолвочное кольцо, и роскошный Фрогмор-коттедж, в который герцоги Сассекские перебрались на прошлой неделе.

С такими же налоговыми обязательствами столкнется и ребенок Меган, который должен появиться на свет в ближайшие недели. Поскольку его мать - гражданка США, он автоматически получает американский паспорт и как следствие головную налоговую боль, отказаться от которой сможет только по достижении 18-летнего возраста.

До этого времени, а может, и после, если решит не отказываться от американского паспорта, он или она будет обязан выплачивать федеральный подоходный налог, а также декларировать иностранные счета. Отчитываться придется и за непрямой доход свыше 2 100 долларов: серебряная погремушка, подаренная малышу Елизаветой II, может стать кошмаром для того, кто будет заниматься налогами семьи Сассексов.

Помимо этого по американскому законодательству раскрыть доходы придется и Гарри как мужу Меган, а, возможно, еще и королеве Елизавете II и принцу Филлипу, которые осуществляют финансовую поддержку герцогов.

К слову, один из источников дохода Гарри - трастовый фонд, унаследованный от принцессы Дианы. Годовой доход с него порядка 300 000 фунтов, с которых принц, разумеется, выплачивает налог на прибыль в казну родной Великобритании. Но поскольку после свадьбы этот доход стал доступен и Меган, по налоговому законодательству США Гарри также придется отчитываться перед американской стороной.

Джерело: Hello!