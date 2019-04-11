  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США

    • Розсилка
    Принц Гарри и Меган Маркл - Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Принц Гарри и Меган Маркл
    Super.ru

    Выйти замуж за принца и родить от него ребенка - мечта многих девушек. Правда, в мечтах они вряд ли декларируют каждый подарок супруга и платят налоги за роскошные замки, в которых живут

    Меган Маркл, хотя и стала женой принца Гарри и переехала на пмж в Великобританию, гражданкой США от этого быть не перестала.

    По правилам она как американка, проживающая за рубежом, должна ежегодно платить налоги, подавать декларацию о доходах, а также сообщать о банковских счетах, на которых лежит более 200 тысяч долларов, и подарках, стоимость которых превышает 15 797 долларов.

    То есть декларации подлежат и презенты на свадьбу от знаменитых друзей, и помолвочное кольцо, и роскошный Фрогмор-коттедж, в который герцоги Сассекские перебрались на прошлой неделе.

    С такими же налоговыми обязательствами столкнется и ребенок Меган, который должен появиться на свет в ближайшие недели. Поскольку его мать - гражданка США, он автоматически получает американский паспорт и как следствие головную налоговую боль, отказаться от которой сможет только по достижении 18-летнего возраста.

    До этого времени, а может, и после, если решит не отказываться от американского паспорта, он или она будет обязан выплачивать федеральный подоходный налог, а также декларировать иностранные счета. Отчитываться придется и за непрямой доход свыше 2 100 долларов: серебряная погремушка, подаренная малышу Елизаветой II, может стать кошмаром для того, кто будет заниматься налогами семьи Сассексов.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США
    Из-за Меган Маркл королевской семье придется разбираться с налоговой США

    Помимо этого по американскому законодательству раскрыть доходы придется и Гарри как мужу Меган, а, возможно, еще и королеве Елизавете II и принцу Филлипу, которые осуществляют финансовую поддержку герцогов.

    К слову, один из источников дохода Гарри - трастовый фонд, унаследованный от принцессы Дианы. Годовой доход с него порядка 300 000 фунтов, с которых принц, разумеется, выплачивает налог на прибыль в казну родной Великобритании. Но поскольку после свадьбы этот доход стал доступен и Меган, по налоговому законодательству США Гарри также придется отчитываться перед американской стороной.

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    США Меган Маркл Принц Гарри налоги Королева Елизавета II
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ