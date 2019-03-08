Королева Испании Летиция поразила ярким образом на церемонии вручения премий в Касересе



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Королева Испании Летиция

Премию Фонда принцессы Жиронской вручают молодым специалистам, добившимся успехов в науке и культуре

46-летняя королева Испании Летиция порадовала поклонников новым выходом в свет - она появилась на ежегодной церемонии вручения премии Фонда принцессы Жиронской в испанском городе Касересе.

Для торжественного мероприятия она выбрала элегантный и вместе с тем яркий образ - она была одета в красный костюм-двойку от Roberto Torretta, состоявший из пиджака, блузы и расклешенных брюк с небольшими разрезами внизу, и остроносые туфли ему в тон от Varela. Клатч и оригинальные серьги от Gold&Rose завершили ее эффектный look.

Премию Фонда принцессы Жиронской вручают молодым специалистам, добившимся успехов в научно-исследовательской, технической, культурной и других областях и стремящихся изменить мир к лучшему.

Днем же ранее королева Летиция продемонстрировала еще один look — она приняла участие во Всемирном дне редких заболеваний и появилась на приеме в Герцогском дворце в Пастране в строгом сером платье с черным поясом на талии и черных лодочках.