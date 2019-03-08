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    Жизнь

    Королева Испании Летиция поразила ярким образом на церемонии вручения премий в Касересе

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    Королева Испании Летиция - Королева Испании Летиция поразила ярким образом на церемонии вручения премий в Касересе
    Королева Испании Летиция

    Премию Фонда принцессы Жиронской вручают молодым специалистам, добившимся успехов в науке и культуре

    46-летняя королева Испании Летиция порадовала поклонников новым выходом в свет - она появилась на ежегодной церемонии вручения премии Фонда принцессы Жиронской в испанском городе Касересе.

    Для торжественного мероприятия она выбрала элегантный и вместе с тем яркий образ - она была одета в красный костюм-двойку от Roberto Torretta, состоявший из пиджака, блузы и расклешенных брюк с небольшими разрезами внизу, и остроносые туфли ему в тон от Varela. Клатч и оригинальные серьги от Gold&Rose завершили ее эффектный look.

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    Королева Испании Летиция поразила ярким образом на церемонии вручения премий в Касересе
    Королева Испании Летиция поразила ярким образом на церемонии вручения премий в Касересе
    Королева Испании Летиция поразила ярким образом на церемонии вручения премий в Касересе
    Королева Испании Летиция поразила ярким образом на церемонии вручения премий в Касересе
    Королева Испании Летиция поразила ярким образом на церемонии вручения премий в Касересе
    Королева Испании Летиция поразила ярким образом на церемонии вручения премий в Касересе
    Королева Испании Летиция поразила ярким образом на церемонии вручения премий в Касересе
    Королева Испании Летиция поразила ярким образом на церемонии вручения премий в Касересе
    Королева Испании Летиция поразила ярким образом на церемонии вручения премий в Касересе
    Королева Испании Летиция поразила ярким образом на церемонии вручения премий в Касересе

    Премию Фонда принцессы Жиронской вручают молодым специалистам, добившимся успехов в научно-исследовательской, технической, культурной и других областях и стремящихся изменить мир к лучшему.

    Днем же ранее королева Летиция продемонстрировала еще один look — она приняла участие во Всемирном дне редких заболеваний и появилась на приеме в Герцогском дворце в Пастране в строгом сером платье с черным поясом на талии и черных лодочках.

     

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