Королева Испании Летиция восхитила своим образом во время визита в Марокко



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Королева Испании Летиция Фото: соцсети

Жена Филиппа VI сменила два наряда

Вчера испанская королевская чета, Филипп VI и его супруга Летиция, отправились с официальным визитом в Марокко. В первый же день поездки королева успела сменить несколько нарядов, ведь сначала ее ждал перелет в соседнее государство, а затем и торжественный прием у короля Марокко Мохаммеда VI.

Испанию 46-летняя Летиция покидала в довольно скромном деловом наряде — к трапу самолета королева отправилась в сером платье, черных классических туфлях от Magrit и с клатчем от Boss в руках.

Ну а для гала-ужина Летиция выбрала наряд в стиле традиционной восточной моды. Королева Испании появилась на публике в белоснежном платье макси с кружевной отделкой от Varela, который дополнила блестящим клатчем от того же бренда и белыми сандалиями от Magrit.