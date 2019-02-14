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    Жизнь

    Королева Испании Летиция восхитила своим образом во время визита в Марокко

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    <p>Королева Испании Летиция</p> <p></p> - Королева Испании Летиция восхитила своим образом во время визита в Марокко

    Королева Испании Летиция

    Фото: соцсети

    Жена Филиппа VI сменила два наряда

    Вчера испанская королевская чета, Филипп VI и его супруга Летиция, отправились с официальным визитом в Марокко. В первый же день поездки королева успела сменить несколько нарядов, ведь сначала ее ждал перелет в соседнее государство, а затем и торжественный прием у короля Марокко Мохаммеда VI.

    Испанию 46-летняя Летиция покидала в довольно скромном деловом наряде — к трапу самолета королева отправилась в сером платье, черных классических туфлях от Magrit и с клатчем от Boss в руках.

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    Ну а для гала-ужина Летиция выбрала наряд в стиле традиционной восточной моды. Королева Испании появилась на публике в белоснежном платье макси с кружевной отделкой от Varela, который дополнила блестящим клатчем от того же бренда и белыми сандалиями от Magrit.

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    Королева Испании Летиция восхитила своим образом во время визита в Марокко
    Королева Испании Летиция восхитила своим образом во время визита в Марокко
    Королева Испании Летиция восхитила своим образом во время визита в Марокко
    Королева Испании Летиция восхитила своим образом во время визита в Марокко
    Королева Испании Летиция восхитила своим образом во время визита в Марокко
    Королева Испании Летиция восхитила своим образом во время визита в Марокко
    Королева Испании Летиция восхитила своим образом во время визита в Марокко
    Королева Испании Летиция восхитила своим образом во время визита в Марокко
    Королева Испании Летиция восхитила своим образом во время визита в Марокко
    Королева Испании Летиция восхитила своим образом во время визита в Марокко
    Королева Испании Летиция восхитила своим образом во время визита в Марокко
    Королева Испании Летиция восхитила своим образом во время визита в Марокко
    Королева Испании Летиция восхитила своим образом во время визита в Марокко
    Королева Испании Летиция восхитила своим образом во время визита в Марокко
    Фото: соцсети

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