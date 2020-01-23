Директора «Грэмми» уволили после ее жалоб на домогательства, расизм и подставных победителей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По словам представителей Академии, Дебору уволили после того, как она не захотела подать в отставку добровольно и потребовала от работодателей $22 млн за молчание

Академия отрицает все обвинения

Исполнительного директора Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебору Дуган сняли с должности. Причиной, по ее мнению, стал иск, поданный ей в Комиссию по равным возможностям в сфере занятости: женщина пожаловалась на сексуальные домогательства, расизм и сексизм на работе, а также сообщила о нарушениях в процедуре голосования.

Дебора рассказала, что в состав комитета премии входят люди, представляющие интересы определенных артистов, а результаты голосования подтасовывают, чтобы продвигать тех, с кем поддерживают теплые отношения. Кроме того, если какая-то песня особенно популярна и продюсер премии хочет, чтобы ее исполнили на церемонии, артистам также достанется номинация. Совет директоров может добавлять в список двадцати потенциальных номинантов тех музыкантов, которые изначально там отсутствовали. По словам Дуган, в этом году 30 артистов, чьих имен не было в изначальном списке, составленном членами комитета, в последний момент были туда добавлены. Из-за всех этих манипуляций артист, который был далеко не самым сильным кандидатом, в прошлом году попал в главную категорию «Песня года» вместо Эда Ширана или Арианы Гранде. Также Дуган сообщила о домогательствах со стороны своего начальника: он пытался ее поцеловать на ужине в дорогом ресторане, где ухаживал за ней и все время называл «деткой».